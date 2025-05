CONFERENZA STAMPA – Luis Enrique e Marquinhos: tutte le dichiarazioni

Luis Enrique e Marquinhos hanno parlato in conferenza stampa dopo l’allenamento alla vigilia della finale di UEFA Champions League. Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore e del giocatore del PSG.

LUIS ENRIQUE E MARQUINHOS, LA CONFERENZA STAMPA DI VIGILIA

Vincere la Champions League con il PSG può essere il suo grande obiettivo?

La mia principale motivazione è fare la storia al PSG. È un club eccezionale, mi sento fortunato di allenare questo gruppo, domani daremo tutto e anche di più per i nostri tifosi.

La difesa dell’Inter si sa chiudere benissimo, si è visto contro il Barcellona: quale può essere la difficoltà?

Quando una squadra si chiude è sempre difficile, però siamo abituati a superare ogni difficoltà. Il problema è che l’Inter è una squadra con tante individualità, di alto livello sia offensivo sia difensivo. Non a caso sono arrivati in finale. Sono ottimista.

Molti ritengono che il PSG sia il favorito con l’Inter, lo pensi anche tu?

Non lo so, spero sia vero così. Ci faremo trovare pronti, vediamo. In questa stagione abbiamo giocato contro diverse squadre inglesi ed è stata dura.

La scelta di Dembélé sembra aver ripagato

È uno dei candidati alla vittoria del Pallone d’Oro. Ma sono tutti forti, ho una grande squadra. A volte ci sono discussioni, a volte si sbaglia. Ousmane è stato uno dei migliori giocatori della stagione, se non il migliore: questo è un leader, quello che trascina la squadra con il suo esempio. È molto bello poter schierare Ousmane.

Pensi che l’Inter vorrà riscattare la finale di Istanbul?

Nel calcio è sempre difficile prevedere l’esito di una gara, credo sia importante avere esperienza ma che questa sia comunque molto relativa. Siamo abituati a giocare queste finali, abbiamo giocato contro alcune delle squadre migliori d’Europa, e in questo percorso abbiamo giocato delle vere finali. Siamo pronti, non avremo paura.

Dopo dieci anni tornerà a sfidare un’italiana in finale

Parliamo di situazioni diverse. Ho dieci anni in più, sono più esperto. Cerco di condividere tutto questo con i miei calciatori: potranno scrivere la storia, voglio assicurarmi che non ci sia eccesso di emozioni. Penso che siamo pronti, e penso che lo pensi anche l’Inter di sé stessa

Il PSG sembra ormai un gruppo compatto

C’è armonia all’interno del gruppo, ma c’è sempre stato. Magari non lo avete mai notato. Io non sono cambiato nulla. Ho sempre cercato di essere positivo, di sfruttare i nostri punti di forza.

Giocare contro l’Inter farà la differenza rispetto l’unica punta?

Soprattutto nel modo di pressare, sì. L’Inter fa circolare bene palla, non voglio cambiare la nostra fase offensiva ma dovremo stare attenti a diverse cose, come sempre.

Può battere l’Inter con il possesso palla?

Prepariamo per quel tipo di partita, ma sarà una finale: ci prepariamo per avere il possesso e gestire la partita. Penseremo agli aspetti in cui penso siamo più forti.

Avete superato lo scoglio delle inglesi, ora è il turno dell’italiana?

La cultura calcistica è universale, non si tratta di nazionalità. Abbiamo superato una francese, le inglesi, ora affrontiamo l’Inter: è una squadra con grandi qualità

Come si gestiscono le emozioni in partite come queste?

Siamo una squadra abituata a disputare le finali, sono situazioni alle quali siamo abituati e che abbiamo già vissuto. La motivazione è importante, ma siamo abituati.

L’Inter è l’avversario più difficile affrontato fin qui?

Abbiamo giocato contro avversari di altissimo valore, abbiamo affrontato tutto. Siamo pronti per questa partita: conosciamo la forza dell’Inter, credo che anche loro avranno analizzato le nostre qualità e il nostro gioco. Abbiamo tanti giocatori che possono creare dei problemi per gli avversari: vogliamo curare ogni dettaglio per essere pronti al 100%. Vogliamo questo trofeo! Sarebbe la ciliegina sulla torta.

Cosa cambia difendere contro un attacco a due?

Abbiamo già lavorato su questo, abbiamo analizzato gli avversari e siamo pronti per qualsiasi evenienza, anche a livello difensivo. È un modulo diverso da quelli a cui siamo abituati, ma siamo cresciuti tanto e Luis Enrique ci ha fatto lavorare su diversi moduli che possono proporre gli avversari. Bisogna sapersi adattare, e abbiamo giocato contro questo modulo, magari non con la stessa qualità di Lautaro Martinez e Thuram.

Pensi che il PSG sia cambiato rispetto gli altri anni? Può essere la volta giusta?

Sì, credo che la società abbia capito come gestire e come approcciare queste partite. Sappiamo dove investire, cosa bisogna fare. Abbiamo nuove strutture, abbiamo cambiato allenamentI: siamo veramente al top per poter disputare la finale. Abbiamo un allenatore eccezionale, che ci ha assicurato che siamo in grado di giocare una finale di Champions, anche se abbiamo un gruppo molto giovane. Credo sia un misto di vari fattori, che hanno fatto sì che potessimo arrivare a questo momento.

La vigilia può sembrare infinita. Cosa farete stasera per far passare il tempo?

È un po’ diverso rispetto all’ultima finale, anche a livello ambientale: giocammo a porte chiuse, senza pubblico. A livello personale so che ci sono cose che mi aiutano, ma non ci sono segreti: bisogna alimentarsi bene, idratarsi bene, curarsi bene prima di andare a letto per essere al massimo. Sarò a disposizione dei miei compagni di squadra se servirà dire qualcosa, sappiamo tutti cosa bisogna fare. Non vogliamo caricare di troppa responsabilità gli elementi più giovani, va trovato il giusto equilibrio. Non si tratta di avere troppa motivazione: questo può essere un problema, ma siamo tutti motivati e l’allenatore ci ha preparato per una finale di Champions. Ormai manca poco.

È il miglior PSG in cui hai giocato? O il più divertente?

Ormai sono un veterano, si prova a fare paragoni. Posso dire che ci piace giocare insieme, ci divertiamo e sappiamo come farlo: ci capiamo sia dentro sia fuori campo. Questo incide sui risultati. Io adoro questa squadra, adoro tutto quello che facciamo in campo e anche fuori.

Quanto è importante Dembélé?

È fondamentale, è un leader. Non c’entra solo il suo rendimento offensivo, ma anche il suo modo di stare in campo. Voi lo vedete solo in partita, io anche in allenamento: sono contento di giocare con un compagno intelligente, che sappia manipolare gli spazi. Lui è molto difficile da marcare, lo vogliamo sfruttare al meglio, ma non dipende solo da lui. Si tratta di uno sforzo collettivo: dobbiamo giocare come squadra, per vincere la partita.

Hai già affrontato una finale di Champions League nel 2020, come stai gestendo le emozioni e quanto è importante Luis Enrique quest’anno?

Ha un ruolo molto importante, sin dall’inizio ha lavorato soprattutto sulla parte mentale. Si tratta di gestire le emozioni della partita durante i novanta minuti. È una cosa fondamentale per ottenere i risultati che vogliamo. Sin dal suo arrivo ha lavorato molto su questo aspetto: quando si guarda la nostra stagione, anche nei suoi momenti difficili, siamo sempre stati in grado di ribaltare le partite, anche grazie all’impatto avuto da Luis Enrique con il club. Ci ha preparato al meglio per la finale di domani sera e siamo pronti per qualsiasi cosa dovesse fare l’Inter. Vogliamo portare la coppa a casa, è il trofeo che ci manca.

