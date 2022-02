CONFERENZA – Klopp e Alexander-Arnold alla vigilia di Inter-Liverpool

Klopp e Alexander Arnold sono stati protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Inter-Liverpool. L’allenatore e il difensore hanno risposto alle domande dei giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it, a partire dalle ore 15. Rileggi il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

15.33 Finisce qui la conferenza stampa di Klopp e Alexander-Arnold, domani alle ore 21 Inter-Liverpool.

Domanda per Alexander-Arnold: hai la possibilità di aggiungere altri trofei al tuo già ottimo palmarès.

Avrei anche potuto vincere qualche trofeo in più, che è sempre una soddisfazione. Il Manchester City è un’ottima squadra, noi dobbiamo dimostrare di essere all’altezza in tutte le competizioni. C’è tanta aspettativa nella squadra di conquistare dei trofei, ma credo che il minimo sia vincerne uno. Ci crediamo noi giocatori e il manager, non dovessimo riuscirci sarebbe una grande delusione.

Domanda per Alexander-Arnold: hai già raggiunto un ottimo numero di assist per essere soltanto a febbraio?

Mi sono divertito fin qui in stagione, credo di aver giocato un buon livello di calcio. Ora aspettiamo la parte finale della stagione perché ci saranno tante partite decisive, fra l’eliminazione diretta di Champions League e il finale di campionato. Vogliamo vincere dei trofei e andare avanti il più possibile. Vediamo cosa succede tra febbraio e maggio, ma per ora sono contento.

Domanda per Alexander-Arnold: vi sentite favoriti per vincere la Champions League?

Le competizioni sono su andata e ritorno, tutto può succedere. Spesso si vedono le sorprese, non può esserci una chiara favorita. Il campionato è diverso, in Champions League sappiamo quanto siamo migliorati come squadra e compreso la mentalità vincente. Crediamo di potercela giocare.

Domanda per Alexander-Arnold: hai raggiunto molto nella tua carriera, pur essendo giovane.

La carriera di un giocatore è quindici-vent’anni, io sono ancora nella parte iniziale e c’è ancora tanto margine per migliorare. Ho del potenziale, ma voglio raggiungere i risultati e cerco sempre di migliorarmi.

Domanda per Alexander-Arnold: Diogo Jota è diventato fondamentale a livello realizzativo, quanto ha aiutato il suo cambio di posizione?

Diogo Jota è un grande giocatore e una grande persona, che ha aiutato molto la squadra con la sua versatilità. Sta giocando in una nuova posizione e facendo molti gol, è flessibile e sa adattarsi. Sa farsi trovare nella posizione giusta per segnare e questo è quello che gli viene chiesto. Come squadra ci aspettiamo di andare avanti il più possibile nelle varie competizioni.

Domanda per Alexander-Arnold: sarà la partita numero trentanove in stagione, che significato dà?

Tutti i giocatori vogliono giocare sempre e vincere qualsiasi competizione e trofeo. Se dobbiamo giocare cinquanta-sessanta partite lo vediamo. Abbiamo delle persone che ci controllano per far sì che siamo pronti.

Domanda per Alexander-Arnold: cosa significa giocare per quattro fronti?

Sappiamo che ci sono tanti giocatori forti in squadra, ma la stagione è lunga. Quando abbiamo vinto la Champions League siamo andati vicini a vincere il campionato, abbiamo dimostrato di essere pronti per giocare tutte le competizioni. Abbiamo la finale di Carabao Cup fra un paio di settimane e vogliamo aggiungere un trofeo, ma puntiamo al massimo finché sarà possibile.

Domanda per Alexander-Arnold: il distacco dal Manchester City fa sì che il Liverpool penserà più alla coppa?

Puntiamo sempre al massimo, sappiamo che loro possono perdere punti quindi noi restiamo pronti e vogliamo vincere le partite per andare avanti. Dobbiamo continuare a vincere, c’è pressione ma dobbiamo gestirla al meglio. Ovviamente non possiamo fare altro che vincere noi e vedere cosa succede.

15.16 Ora tocca ad Alexander-Arnold.

Domanda per Klopp: cosa può portare Luis Diaz a questa squadra?

È un bravissimo ragazzo e un giocatore di ottimo livello. Non ha giocato l’ultima partita ma è un giocatore incredibile. Ha tanta voglia di giocare, in allenamento non smette mai di sorridere. Siamo molto contenti di averlo con noi e mi aspetto molto da lui da qui in avanti. Ho un’ottima sensazione: sarà un gran giocatore per il Liverpool.

Domanda per Klopp: Barella è uno dei migliori giocatori italiani e ha qualità e intensità da Premier League, quanto potrà pesare la sua assenza? C’è un altro giocatore nell’Inter che giudica al meglio?

È Ivan Perisic, l’ho già avuto quando ero in Germania. Non ricordo quand’è l’ultima volta che abbiamo parlato, ma è un ottimo giocatore. Poi ovviamente Edin Dzeko. Barella fuori? Non è una cosa negativa per noi, è un ottimo giocatore. Ha tutto quello che si chiede a un centrocampista: è aggressivo, è tecnico e sa correre. Probabilmente il suo sostituto sarà Vidal, anche se non è sicuro al 100%: ha esperienza e sa come giocare a questi livelli. Sarà motivato in maniera speciale, poi la cosa importante è come giocheremo noi e quale livello di calcio metteremo in campo. Dipende più dalla squadra che dai giocatori.

Domanda per Klopp: il Liverpool è una squadra fortissima, costruita ogni anno per vincere la Champions League. L’Inter però è l’ultima italiana ad averla vinta e ha una storia importante: il blasone del club è un pericolo per voi?

Non credo che la storia sarà decisiva per questa doppia sfida. Non credo in queste cose, credo che dobbiamo usare la storia ma non è un qualcosa che ha un valore. Sappiamo solo di dover giocare contro una squadra incredibilmente forte ed è abbastanza: non dobbiamo chiamare in causa la storia. Sono due grandi club che hanno ottenuto successi, è questo quello che porta la Champions League. C’è molta critica per cambi e riforme nel torneo, ma stasera vedo che ci sono Sporting CP-Manchester City e PSG-Real Madrid, poi domani altre due partite fra cui la nostra: questo è il top del livello europeo.

Domanda per Klopp: ha già giocato al Meazza col Milan. Crede che rigiocarci all’andata sia un vantaggio?

Storicamente i risultati nella fase a gironi non contano nella fase a eliminazione diretta. Non ci aspettavamo di fare così bene nel gruppo ma è stato incredibile. Ora però non aiuta: sappiamo di essere una buona squadra ma lo sapevo pure all’inizio. Abbiamo buona esperienza in questa competizione, questo è quello che sappiamo. Giocheremo contro un’ottima squadra che difende bene ed è organizzata: sarà una partita dura. Speriamo che giocare l’andata in trasferta sia un vantaggio, ma non lo so: dipende dal risultato. Non è una cosa decisiva, non dobbiamo fidarci troppo di Anfield ma fare il massimo da subito.

Domanda per Klopp: a che livello sono Mané e Salah?

Una settimana per loro non è un problema, non bevono alcool e sono pronti il gioco dopo una partita. Hanno recuperato in maniera molto veloce, Mané ha avuto qualche giorno di festeggiamenti ma non ci sono problemi per lui.

Domanda per Klopp: avendo una rosa al completo ci saranno scelte da fare.

Vediamo quali sono le opzioni per le situazioni differenti. È una cosa alla quale siamo abituati, per avere tutti i giocatori freschi. Poi ci sono i cinque cambi, che è un grande boost per il calcio in questo momento della stagione. È ottimo avere tutti i giocatori al meglio, si possono fare più cambi.

Domanda per Klopp: aver tolto la regola del gol doppio in trasferta cambia qualcosa?

Dobbiamo fare risultato. Non so quale sarebbe il migliore per noi, ma prima di tutto dobbiamo giocare la partita. Da quando seguo la Champions League ho sempre gradito questa regola ma ora è andata, cercheremo comunque di giocare la nostra partita e vincerla. Sarà comunque difficile.

Domanda per Klopp: quali sono le differenze fra Burnley e Inter?

Tantissime. È sempre una partita di calcio, ma sappiamo che l’Inter difenderà molto compatta. Sono sicuro che non ci sarà né il vento né la pioggia come a Burnley, poi l’Inter ha giocatori di livello mondiale e un grande allenatore. Credo sia la migliore squadra in Italia in questa stagione: ha tanta creatività, sa quello che fa e mette grossa qualità. Siamo in Champions League, non ci sono dubbi che sia una squadra di livello massimo. Abbiamo una chance e dobbiamo provarci.

Domanda per Klopp: la squadra è tutta al 100%?

Oggi è il secondo giorno di recupero dopo la partita col Burnley. Non ci sono particolari problemi, nonostante una gara non semplice.

14.45 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Jurgen Klopp. Il tecnico presenterà Inter-Liverpool, partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Con lui ci sarà anche un giocatore. Qui le parole di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu.