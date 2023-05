LIVE – Italiano e Biraghi in conferenza alla vigilia di Fiorentina-Inter

Italiano e Biraghi saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Fiorentina-Inter. L’allenatore e il terzino risponderanno alle domande dei giornalisti presenti, fra cui Inter-News.it, a partire dalle ore 18.45. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Domanda a Biraghi: avresti mai immaginato di giocarti due finali?

Ho sempre pensato a inizio stagione anche quando avevamo qualche difficoltà, ho detto che dovevamo stare sempre uniti seguendo le indicazioni dell’allenatore perché solo con questa idea di gioco potremmo uscire da questo momento, ero convinto perché ero in campo in allenamento e vedevo che mancava pochissimo e la strada era quella. Era solo questione di tempo e di aspettare qualche compagno per adattarsi al nuovo campionato.

Domanda per Italiano: che senso fa giocare questa finale di Coppa Italia e cosa ne pensa dell’Inter?

La prima sensazione è di grande orgoglio è di essere qui domani per la finale di Coppa Italia. Non dimentichiamoci che abbiamo anche un’altra di finale. Percorso fantastico. Ci apprestiamo ad affrontare la finalista di UEFA Champions League. Abbiamo un ostacolo difficile, ma ci arriviamo sereni, ci giocheremo tutte le nostre chance cercando di mettere in difficoltà l’Inter che è una squadra fortissima

18: 45 Comincia la conferenza stampa

18.30 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Vincenzo Italiano. Il tecnico presenterà Fiorentina-Inter, partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma e valida per la finale di Coppa Italia. Con lui ci sarà anche Cristiano Biraghi. Nell’attesa qui le ultime novità di formazione.