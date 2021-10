CONFERENZA – Inzaghi e Skriniar alla vigilia di Inter-Sheriff: tutte le dichiarazioni

Inzaghi e Skriniar sono stati protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Inter-Sheriff. L’allenatore e il difensore hanno risposto alle domande dei giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it, a partire dalle ore 16. Rileggi il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Domanda per Inzaghi: l’anno scorso la squadra ha iniziato la stagione in campionato e in Champions League con una filosofia offensiva, come quella che stiamo vedendo in questa stagione. Poi la corsa scudetto è iniziata col baricentro abbassato: c’è la possibilità, in caso di mancato equilibrio fra le due fasi, di un cambio di filosofia anche quest’anno?

Per quanto riguarda i gol presi è un elemento dove stiamo lavorando, dove stiamo cercando di migliorare anche altri aspetti. Anche se siamo il miglior attacco secondo me avremmo potuto fare più gol, ma non penso sia un problema di altezza e di difensori. Abbiamo una difesa fortissima e dei portieri fortissimi, quindi io penso che sia un problema di tutta la squadra. Non è solo un problema di difensori e attaccanti, devono migliorare tutti gli automatismi e cerchiamo di migliorare ogni giorno.

Domanda per Skriniar: è un po’ più difficile, per un giocatore che spesso è in nazionale, giocare in questo periodo delle nazionale con queste soste ripetute?

Non è difficile giocare in questo periodo. Se giochi in queste grandi squadre, come l’Inter, quando hai Champions League, campionato e tutte le competizioni vuoi andare avanti. Abbiamo una rosa forte e giocatori forti, penso che siamo contenti di giocare tutte le competizioni.

Domanda per Inzaghi: il CT del Cile ha elogiato la condizione di Sanchez, c’è intenzione di dargli più spazio?

Io penso che, per quanto riguarda Sanchez e lo stesso Vidal, sono arrivati ieri e si sono allenati bene coi reduci di sabato e quelli che non hanno giocato. Hanno fatto un buon allenamento, per Sanchez sono contento che abbia giocato tre partite in nazionale. La sua condizione sta migliorando, quando lo riterrò opportuno sarà senz’altro un valore aggiunto per me.

Domanda per Skriniar: avete avuto un confronto voi giocatori più esperti e tutto il gruppo su come migliorare il percorso in Champions League?

Secondo me non serviva neanche, perché anche quelli che sono arrivati adesso sanno che in Champions League vogliamo andare avanti. Sappiamo tutti cosa significa giocare nell’Inter e cosa significa per i tifosi. Vogliamo andare avanti, dobbiamo sicuramente concentrarci per domani.

Domanda per Inzaghi: quanto questa rabbia agonistica può alimentare una spinta importante per domani?

Senz’altro domani ci vorrà cattiveria e determinazione. Giochiamo contro una squadra che arriva sulle ali dell’entusiasmo, è in testa al gruppo e sappiamo che sarà una partita non semplice. Per noi è fondamentale, perché vogliamo cambiare questo trend in Europa e con molta intelligenza e lucidità dobbiamo arrivare alla vittoria.

Domanda per Inzaghi: su cosa insisterà, a mente fredda, ripensando a Roma ma anche allo Sheriff?

Io penso che, per quanto riguarda la partita, avevo fatto un’analisi a caldo dopo sabato. Poi ho rivisto la gara e sono ancora più convinto: secondo me abbiamo fatto per sessanta minuti la miglior partita in trasferta. Abbiamo giocato secondo me molto bene, però l’unico grande problema è che non siamo riusciti a fare il secondo gol. Abbiamo tenuto la Lazio in partita, è una squadra di qualità. Sull’occasione del rigore abbiamo sbagliato e sicuramente dobbiamo migliorare: li abbiamo rimessi in partita, poi c’è stato l’ultimo quarto d’ora che sicuramente è da cancellare. Una squadra forte come la nostra deve sempre rimanere dentro la partita, ma già ieri ho visto nei ragazzi grandissima delusione e incazzatura. Questo mi fa molto piacere, perché la sconfitta fa tanto male a tutti quanti.

Domanda per Skriniar: cos’è cambiato nel tuo modo di attaccare l’area?

Io posso dire che abbiamo bravissimi battitori, che calciano molto bene. Sono contento che qualche palla la trovo in area e spero di fare altri gol.

Domanda per Inzaghi: la Champions League all’Inter ha riservato pochissime soddisfazioni recenti, con tre eliminazioni ai gironi. C’è da lavorare anche per sbloccare questa squadra dal punto di vista psicologico? Le prestazioni, anche con Real Madrid e Shakhtar Donetsk, ci sono state ma i risultati no, a differenza del campionato.

Io penso che non ci sia un blocco. Io penso che col Real Madrid sia anche un po’ di casualità e un po’ di imprecisione, perché abbiamo tirato diciotto volte e non abbiamo segnato. La partita dopo abbiamo tirato diciannove volte e non abbiamo segnato. Non penso a un blocco, ma a due partite dove purtroppo non siamo riusciti a segnare. Domani abbiamo una grande occasione per tornare a vincere, contro una squadra che sta dominando il girone.

Domanda per Skriniar: nelle ultime sette giornate, dopo un precampionato praticamente senza gol subiti e l’esordio col Genoa, ne aveve sempre subito almeno uno. È un caso?

Sicuramente stiamo subendo tanti gol, ma le squadre del mister sono sempre state fatte così. Poi dobbiamo trovare più equilibrio in attacco e in difesa: quando non prendi gol hai più possibilità di vincere. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista.

Domanda per Inzaghi: stamattina il CIES ha diffuso dei dati secondo i quali l’Inter è la squadra che crea più occasioni da gol, ma in Europa viene da due partite dove non è riuscita a segnare e subisce tanto. Quale dei due fattori preoccupa di più in vista di domani e della Juventus?

Questa statistica la sapevo. Sappiamo che le mie squadre sono sempre state così: creano, fanno tanti gol e in campionato siamo il miglior attacco. Purtroppo ne abbiamo subito qualcuno in più, ma quello che rimane è la partita persa sabato. Chiaramente ci ha fatto arrabbiare molto, ho parlato coi ragazzi e li ho visti arrabbiatissimi. Questo mi ha fatto molto piacere, perché ho visto dei vincenti. Per quanto riguarda domani sappiamo di affrontare una squadra molto temibile nelle ripartenze: bisognerà essere più bravi e sfruttare le occasioni che creiamo indipendentemente dall’avversario. Sappiamo che sono passate due partite in Champions League e non siamo riusciti a segnare, purtroppo.

Domanda per Skriniar: giochi a destra e davanti avevi Hakimi l’anno scorso, quest’anno Darmian o Dumfries che sono più bilanciati. Cosa cambia fra le due situazioni?

Hakimi è un giocatore fortissimo e lo sappiamo tutti, ma ho giocato dall’anno scorso tante partite con Darmian e mi sono trovato molto bene. Uguale con Dumfries, per me non c’è tanta differenza: faccio il mio ruolo, cerchiamo di fare bene per la squadra.

Domanda per Inzaghi: lo Sheriff è sicuramente inferiore a Shakhtar Donetsk e Real Madrid, ma le ha battute. Avete guardato dove hanno sbagliato le due squadre?

Io penso che lo Sheriff non abbia vinto due partite per caso. Noi abbiamo affrontato il Real Madrid e lo Shakhtar Donetsk, sappiamo che sono due buone squadre. Affrontiamo una squadra sulle ali dell’entusiasmo, che si difende abbastanza bassa ma non sempre. Poi, sfruttando questi uomini di ripartenza, può far male. Bisogna essere bravi, attaccare ma non sbagliare mai le misure. Sappiamo che è una partita fondamentale per il nostro cammino in Champions League.

Il tecnico presenterà Inter-Sheriff, partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per la terza giornata del Gruppo D di Champions League. Con lui ci sarà il difensore Milan Skriniar.