LIVE – Inzaghi e Perisic in conferenza stampa prima di Real Madrid-Inter

Inzaghi e Perisic saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Real Madrid-Inter. L'allenatore e l'esterno risponderanno alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 18.

Si conclude qui la conferenza stampa di Inzaghi e Perisic, ora l'allenamento di rifinitura.

Domanda per Perisic: c’è un prima e un dopo nel calcio croato riguardante Modric?

Luka è veramente prima di tutto un ragazzo e poi un calciatore veramente top. È il mio capitano, ho tanto rispetto per lui perché è veramente una persona perbene. Aiuta sempre tutti noi, sarà difficile per quelli che verranno dopo nella posizione sua, ma in Croazia ci sono tanti talenti e sicuramente ne troveremo qualcuno. Sarà difficile, ma abbiamo visto che ci sono altri giocatori che giocano nella sua posizione e possono far bene, come Brozovic e Kovacic. Speriamo che domani non giochi perché sarebbe più facile per noi.

Domanda per Perisic: nello spogliatoio state parlando di come arginare Vinicius Junior?

Sicuramente parliamo tra di noi come risolvere questi problemi. È un giocatore in forma, ho visto quasi tutte le partite del Real Madrid in questa stagione e sta giocando bene. Sono veramente forti, domani dobbiamo giocare di squadra e fare il nostro calcio. Se continuiamo come fatto nelle scorse settimane domani sarà una grande partita.

Domanda per Inzaghi: considera Vinicius Junior il miglior giocatore al mondo? Come giudica il suo stato di forma?

Vinicius Junior lo si conosce, è un giocatore di grandissima qualità e quest’anno sta avendo grandissima continuità sia a livello di assist sia di gol. Per noi domani sarà un osservato speciale come tutti i giocatori del Real Madrid, perché hanno tantissime rotazioni e uomini. Oltre a Vinicius Junior anche gli altri giocatori saranno da osservare nel migliore dei modi.

Domanda per Perisic: hai già parlato con la società sul rinnovo?

Non mi piace parlare del futuro. Sono concentrato sulla partita di domani, come i miei compagni. Vogliamo fare una grande partita e finire il girone al primo posto. Abbiamo tempo, sicuramente ne parleremo fra un paio di settimane e vedremo cosa può succedere.

Domanda per Inzaghi: si può definire un esame di laurea per l’Inter?

Domani è una partita importante, sappiamo che a Madrid nella sua storia centenaria l’Inter ha vinto solo una volta. Sappiamo che ci saranno insidie, veniamo domani a giocarcela con personalità, grandissima motivazione e voglia di far bene. Cercherò di prepararla nel migliore dei modi, poi vedremo cosa uscirà. È normale che è una partita importante a cui teniamo.

Domanda per Inzaghi: l’ha stupita che i giocatori che hanno sostituito gli infortunati hanno fatto benissimo? Penso a quelli al posto di de Vrij.

Io penso che sia un orgoglio per un allenatore: hanno giocato tutti. Chi più chi meno. È un motivo di grande orgoglio vedere chi gioca dall’inizio ed è il migliore in campo, è il meglio che un allenatore può avere. Ho grandissimi giocatori a disposizione, devo cercare di farli rendere al meglio in ogni allenamento. Alla base di tutto c’è che ho a che fare con professionisti molto seri.

Domanda per Perisic: questo è il tuo anno migliore all’Inter, dove sei cresciuto così tanto?

Io penso che l’anno scorso ho cambiato posizione, è stato difficile all’inizio perché è un ruolo più difficile di quello dove ho giocato prima. Vedremo fra un paio di mesi se sarà la mia miglior stagione con l’Inter, perché se non si vince non sarà così. Speriamo di potercela godere come l’anno scorso, poi agli Europei ho avuto il COVID-19 e dopo tanti anni un po’ più di giorni per riposare: questo secondo me è stato importante, oggi si vede. Mi sono riposato bene, ho lavorato tanto e fatto tanti allenamenti: spero di continuare così.

Domanda per Inzaghi: crede che l’Inter sia pronta per una sfida di questo genere e se la possa giocare alla pari?

Io penso che per quanto riguarda l’attesa della partita di domani è normale, era attesa anche l’andata. Io penso che la squadra se la sia giocata alla grande, avrebbe meritato all’andata. È normale che domani non avremo il nostro stadio e i nostri tifosi, ci saranno cinquantamila tifosi del Real Madrid e qualcuno che non mancherà come sempre dei nostri. Ce la giocheremo con fiducia, sapendo che abbiamo fatto qualcosa di importante per la società e i tifosi perché erano dieci anni che non si passava il turno. Grazie ai ragazzi e alla squadra siamo riusciti a raggiungere il passaggio del turno in anticipo, ma domani vogliamo fare una grande partita.

Domanda per Perisic: sei in scadenza di contratto, è possibile la tua permanenza all’Inter o hai già deciso?

Gli ultimi due anni sono stati veramente bellissimi per me. Questo è il passato, io anche oggi ho fame come tutta la squadra e vogliamo vincere anche quest’anno. Stiamo giocando bene, vogliamo continuare così e non voglio parlare del futuro. Sono concentrato su adesso e vogliamo dare tutto quello che abbiamo.

Domanda per Inzaghi: come stanno de Vrij e Lautaro Martinez? C’è qualche altro acciaccato?

Per quanto riguarda gli indisponibili sicuramente non ci saranno Ranocchia, Darmian, Satriano a cui si è aggiunto Correa, che purtroppo ha avuto il problema all’Olimpico. Mi dispiace molto, perché secondo me Correa stava crescendo molto. È un calciatore che conosco bene, secondo me era in un momento in cui stava molto bene e aveva assorbito i lavori e il fuso orario. È una perdita importante, ma abbiamo visto con altre perdite che cercheremo di sopperire a questa. Per quanto riguarda Lautaro Martinez ieri non ha avuto problemi nella sgambata, per de Vrij e Kolarov abbiamo l’allenamento dopo la conferenza e vedremo cosa si può fare per domani.

Domanda per Perisic: puoi spiegare che differenza c’è fra l’anno scorso e quest’anno?

Secondo me non c’è tanta differenza. Giochiamo con lo stesso sistema, il modulo è uguale e quest’anno abbiamo solo fatto un po’ meglio in Champions League. Abbiamo fatto qualche gol in più e meritato di passare al girone, cosa che l’anno scorso era mancata.

Domanda per Inzaghi: c’è qualcosa in cui ti rivedi in Ancelotti?

Io penso che per quanto riguarda Ancelotti la sua carriera parli per lui. Prima della partita d’andata abbiamo parlato, è sempre un piacere parlare di calcio con lui. Sono contento che stia andando molto bene nella Liga, ha preso già un ottimo vantaggio sulla seconda. Gli vanno fatti i complimenti, ha centrato la qualificazione con una giornata d’anticipo. Stiamo parlando di un grandissimo che ha vinto tanto.

Domanda per Inzaghi: rispetto alle prime partite, dove sono stati persi alcuni punti, ci sono stati grossi miglioramenti. Cos’è cambiato?

Io penso che abbiamo giocato insieme, ci siamo conosciuti meglio con tutta la squadra. È normale che la squadra giocava con un determinato modulo gli ultimi due anni, anche questo. C’era bisogno di conoscenza, ma io penso che anche inizialmente la squadra giocava bene ed esprimeva un buon calcio. La partita lampante è quella d’andata, dove abbiamo fatto bene ma abbiamo perso. Abbiamo perso qualche altro punto in campionato ma abbiamo continuato a lavorare nella maniera giusta, adesso veniamo da una buona striscia che ci ha dato sicuramente autostima.

Domanda per Inzaghi: cosa si aspetta dalla partita? Come pensa che sarà sostituito Benzema?

Io penso che domani sia una partita importante. Sia noi sia il Real Madrid abbiamo già passato il turno, ma domani vogliamo fare un grande partita. All’andata, nonostante secondo me abbiamo fatto molto bene, non è bastato e domani dovremo fare qualcosina in più. Sarà una bellissima partita, è normale che Benzema è un giocatore importantissimo per loro ma a volte noi allenatori dobbiamo convivere con questi problemi. Nell’ultima partita è uscito Benzema, è entrato Jovic e ha fatto gol e assist: sappiamo che il Real Madrid ha grandi opzioni.

18.00 Ecco Inzaghi e Perisic

Un quarto d'ora all'inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico presenterà Real Madrid-Inter, partita in programma domani alle ore 21 all'Estadio Santiago Bernabéu e valida per la sesta giornata del Gruppo D di Champions League. Con lui ci sarà anche Ivan Perisic.