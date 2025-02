CONFERENZA – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del derby Milan-Inter

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, derby valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa ad Appiano Gentile.

Ti stupisce un Conceicao così fumantino, pensando a quanto successo con Calabria

Sappiamo dell’importanza che riveste questa partita. I precedenti non vanno in campo, sappiamo bene che gli ultimi due derby non sono stati favorevoli

Si aspetta qualche altra uscita, ci sono stati diverse voci su Arnautovic e Correa, avete chiarito la situazione?

Di mercato non ho parlato, oggi vedrò il presidente, Ausilio e Baccin che sono sempre con noi. Ieri sono stato tutto il giorno a guardare il Milan insieme alla squadra. Sono andati via due giocatori giovani e forti che erano con noi ma che in questo momento avevano bisogno di giocare. Adesso abbiamo qualche difficoltà a livello numerico anche se sta rientrando qualche indisponibile. Qualcosa in entrata senz’altro faremo.

La scorsa stagione il Milan era stato il vostro avversario. Invece quest’anno è cambiato tutto con l’Inter che punta a competere ovunque, mentre loro no. Inzaghi, lei come si spiega questa cosa? E quanto siete stati bravi a rimanere nel sul pezzo

Non mi va di parlare di altre squadre che non conosco la situazione. Ti posso parlare per quanto riguarda l’Inter e in cinque mesi abbiamo avuto grande continuità che non dobbiamo mollare e cercare di tenerla nostra.

Mkhitaryan ha detto che l’Inter quando gioca a certi livello è ingiocabile, condivide questo pensiero?

Ci sono dei momenti della stagione dove interpreti bene le partite sin da subito, è successo mercoledì. Noi dobbiamo dare seguito a queste partite.

Il Napoli scenderà in campo con la Roma conoscendo il risultato di Milano. Volevo chiederle Inzaghi quanto è importante questo derby per la corsa scudetto?

In questo momento il Napoli, l’Inter e l’Atalanta hanno preso un po’ di vantaggio. Sono le tre favorite e le altre potrebbero anche reinserirsi. Io mi sto concentrando sulla mia squadra, abbiamo una partita molto importante domani e cercheremo in questo giorno e mezzo di prepararla nel migliore dei modi.

Questo malumore per il calendario intasato, si estende anche sull’arbitraggio. È un campionato serratissimo, si giocherà di punto a punto. Più volte hai messo i puntini sulle “i” in questo mese.

Come sbagliamo noi allenatori e calciatori possono sbagliare anche gli arbitri. Vedo la squadra in controllo, c’è stata l’occasione della palla persa di Asllani dove subisce anche fallo, la palla va a 10 metri e lì nasce il fallo dove si riapre la gara. Noi dovremmo essere più bravi nell’episodio

Il sigaro di Conceicao è stata una cosa un po’ troppo sopra le righe?

No (ride, ndr). A me non interessa nulla, abbiamo visto con la squadra quello che abbiamo fatto bene in campo e dove abbiamo sbagliato. Una partita è fatta di tanti episodi e noi dobbiamo essere bravi a reagire in modo diverso.

Preferivi giocare domenica la partita con la Fiorentina?

No, noi ci aspettavamo un calendario non così congestionato. Era stata firmata da tutti quanti in Lega che bisognava giocare nella data in cui è stata messa. Giocare di giovedì a Firenze e il conseguente spostamento di lunedì della partita di ritorno, i giocatori dovranno allenarsi sempre. Bene allenarsi, ma dopo 16 partite in due mesi avrei dato più giorni di riposo alla squadra. I giocatori lo sanno, quindi nessun problema. A febbraio col fatto di essere arrivati nelle prime 8 in Champions League volevamo allenarci con più calma e non sarà così.

Che data vi aspettava per la partita di recupero contro la Fiorentina?

Mi è stato detto che si era trovato un accordo per giocare in un’altra data dato che noi e la Fiorentina siamo già qualificati. Noi ci adeguiamo, giocheremo come abbiamo sempre fatto, però pensavo che nel mese di febbraio la squadra giustamente per quello che aveva fatto, la si poteva allenare ancora meglio. Invece col recupero di Firenze e la partita di Coppa Italia non riesco né a lavorare né a dare il giusto riposo a questi ragazzi che avrebbero meritato più riposo.

Guardando al derby di Supercoppa Italiana, a mente fredda qual è stato il problema? Un eccesso di sicurezza o qualcosa di tattico?

Secondo me il primo derby il Milan ha meritato, è stata la peggior partite di queste prime 30 stagionali. Nel derby di Supercoppa Italiana c’è un fallo netto su Asllani e un gol su punizione che riapre una partita che era chiusa. Può capitare di sbagliare il 3-1 prendendo il palo, abbiamo un’altra occasione e purtroppo non siamo stati bravi a reagire e queste cose possono succedere. Bisogna essere più forti di quegli episodi.

Arrivate da una delle migliori partite giocate negli ultimi tempi, siete stati artefici di quei sei derby vinti consecutivi. Inzaghi, cosa vuoi vedere domani?

Voglio vedere la continuità che abbiamo avuto da agosto perché io in questi cinque mesi posso solo elogiare questi ragazzi. Abbiamo fatto campionato e Champions League molto bene: 50 punti in campionato e in Europa Siamo tra le prime quattro con tantissime squadre che non ce l’hanno fatta. La squadra è solo da elogiare, però sappiamo che da adesso comincia tutto ancora in modo complicato. Dovremmo essere bravi ad essere continui.

Come lo ha visto negli allenamenti precedenti e ci sono le condizioni per vederlo titolare?

Ieri l’ho visto bene, chiaramente dovrò valutare. Ad oggi ci sono più possibilità che non parta dall’inizio, manca l’allenamento di oggi e domani mattina per capire come valutarlo bene. Lo stesso vale per i giocatori che sono usciti dalla partita di mercoledì. Abbiamo giocato 16 partite in due mesi e nonostante siamo stati bravi ad arrivare nelle prime otto in Champions League, abbiamo un recupero con la Fiorentina e la Coppa Italia inserita in una data particolare. Questo ci impedirà di poter lavorare al meglio come noi pensavamo. Non ci aspettavamo questa data, la data di Coppa Italia poteva essere messa in un’altra data. Dobbiamo correre anche nel mese di febbraio.

Come sta Calhanoglu, quest’anno sta avendo tanti piccoli acciacchi. Si possono eventualmente gestire o li ritroveremo durante la stagione?

Calhanoglu e Acerbi ieri hanno fatto il primo allenamento completo in gruppo. Giovedì hanno lavorato in modo parziale, stanno meglio e anche loro si candidano per darci una mano. Quest’anno Calhanoglu ha avuto qualche problema in più quindi stiamo cercando di recuperarlo nel migliore dei modi sapendo che le altre volte ha saltato massimo 1-2 partite.

Il Milan sta cambiando tanto in attacco, è un aspetto difficile del derby?

Conosciamo il valore della squadra che andremo a incontrare, i primi due derby sono andati male da parte nostra. Il primo in modo meritato dove fece molto bene il Milan. Il secondo, quello della finale di Supercoppa Italiana, eravamo in controllo ma non siamo stati bravi negli episodi.

Come si gestisce l’aspetto mentale?

Sappiamo tutti cosa rappresenta il derby, sarà una partita sentita e piena di insidie perché il Milan è una squadra forte soprattutto nei singoli. Per noi è una partita molto importante

