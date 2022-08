LIVE – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Inter

Inzaghi sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia di Lazio-Inter. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 15. Premi F5 o aggiorna l’app e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Per fermare Milinkovic-Savic può esserci ancora Gagliardini?

Può essere un’opzione. Gagliardini ha fatto un grandissimo ingresso sabato, è partito in ritardo con la preparazione perché si portava dietro un problema dal precampionato: è un ballottaggio che ho in testa. Domani inizia un tour de force fino alla prima sosta, ho tanti dubbi e la fortuna di allenare giocatori importanti che mi impongono di fare delle scelte.

Quanto sono importanti gli scontri diretti?

Sappiamo che importanza hanno, che fino all’anno scorso a parità di punti contavano. Però in Italia sono tutte importanti, c’è chi ha già perso qualche punto. Valgono anche le sfide con le cosiddette piccole.

Dove può arrivare Lukaku?

Penso che abbia fatto le due gare nel migliore dei modi. Penso che il discorso sia rivolto a tutta la squadra: sappiamo che la nostra condizione sta migliorando, che abbiamo dei giocatori con una fisicità importante. Sapevamo che in preparazione avevamo bisogno di un paio di partite importanti, adesso vogliamo proseguire cercando di migliorare tutti i nostri giocatori Lukaku compreso, cercando di recuperare Mkhitaryan che sarà molto importante. Da qui alla fine avremo diciannove partite con solo una sosta dentro, bisognerà cercare di avere tutti gli effettivi a disposizione. Domani partono tutti.

Come sta vedendo Skriniar?

Molto bene, concentrato e attento. C’è stato qualche problemino a inizio preparazione, perché veniva da un infortunio con la nazionale. Cosa nuova per lui, non avendo mai saltato un allenamento. Questo l’ha rallentato per quarantacinque giorni, adesso è a disposizione e sta crescendo come tutti.

Condivide le parole di Immobile sul fatto di sfidare Inzaghi?

Mi lega un grandissimo affetto con Ciro. Ha fatto stagioni importantissime con me, le ha rifatte anche l’anno scorso con Sarri. So che ci teniamo tutti particolarmente, gli auguro domani di nojn farlo.

Che partita sarà?

Sicuramente sappiamo di incontrare una squadra forte, che si è migliorata nell’organico. Ha mantenuto giocatori forti, sappiamo di dover fare una gara di personalità e carattere perché incontreremo una squadra affamata e uno stadio pieno.