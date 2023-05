CONFERENZA – Inzaghi e Handanovic in conferenza alla vigilia di Fiorentina-Inter

Inzaghi e Handanovic hanno parlato in conferenza stampa di vigilia di Fiorentina-Inter. L’allenatore e il portiere hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti, fra cui Inter-News.it, a partire dalle ore 19.30.

Marotta ha detto che resterà al 100%, condivide la percentuale?

Assolutamente sì, avevo un contratto e non mi sono mai sentito un precario. Ho sempre lavorato per l’Inter ventiquattro ore al giorno. Sappiamo che noi allenatori siamo sempre giudicati costantemente per i risultati che riusciamo ad ottenere.

Questo non è un trofeo secondario, però tra un po’ ci sarà un’altra finale. Ha la paura che si pensi all’altra finale, tirando un po’ dietro la gamba?

Assolutamente no perché sapete benissimo i sacrifici che abbiamo fatto per giocare questa finale. Non mancherà l’impegno folle che metteranno in campo questi ragazzi. Bisogna essera bravi ad essere squadra perché le finali si vincono insieme. Dovremmo essere bravi nei vari episodi della partita nel gestire le varie situazioni della partita.

Ha parlato prima anche di Skriniar, vorrei sapere nell’ottica delle prossime partite se può essere convocato?

Non ha ancora lavorato in squadra, sta facendo un lavoro differenziato importante. Giovedì avrà un consulto e penso che possa essere disponibile per le ultime due gare.

Impegni così ravvicinati, qual è la cosa più importante in questo finale di stagione?

Bisogna essere bravi a ragionare partita su partita. Mancano quattro partite, però saranno una più importante dell’altra. Ho la fortuna di allenare dei ragazzi che hanno fatto tante finali. Domani sarà la sedicesima partita in cinquantatré giorni. Praticamente abbiamo giocato un girone in due mesi. Siamo stati bravi insieme allo staff nel cercare di gestire le forze. C’è un piccolo dispiacere perché avrei voluto con me anche Mkhitaryan e Skrinair che sono importanti, però a questo punto della stagione è inevitabile avere tante defezioni.

Dopo l’attenzione dei due euroderby, la Fiorentina arriva a questa finale dopo nove anni. C’è un rischio che possano avere più fame?

No, perché sappiamo chi andiamo ad affrontare. È un momento importantissimo della nostra stagione. Abbiamo voluto con tutte le forze questa finale quindi cercheremo di fare il massimo, sapendo che avremo un avversario che sta bene. Dall’altra parte però ci sarà l’Inter che proverà a portare la coppa a casa come successo l’anno scorso.

Percorso lungo, se dovesse quantificare qual è il merito di Inzaghi in questo periodo?

Quando si vincono trofei, come quella della Supercoppa italiana, tutti insieme si ottengono i risultati non i singoli. Tutti insieme si vince e tutti insieme si perde. Siamo stati bravi nei momenti di difficoltà a stare insieme e cercare sempre soluzioni. Senza cercare mai il colpevole, perché quando va male è facile trovare il colpevole.

In Champions League rappresenterete l’Italia, Mattarella vi ha detto qualcosa?

Ha fatto un discorso che è stato molto emozionante. Ho avuto la fortuna di essere già stato da Mattarella. Ha parlato a tutte e due le squadre a cuore aperto, è stato positivo. Siamo uomini di sport e dobbiamo dare l’esempio in campo

Italiano ti ha definito uno specialista delle finali, cosa c’è che ti rende uno specialista?

Speriamo che questa fama possa continuare. Avremo due finali da disputare oltre il campionato, mi fa piacere. Io devo solo ringraziare in questi anni i ragazzi. Abbiamo passato dei momenti meno facili che ci ricordiamo. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto cose importantissime.

È meglio essere favoriti o outsider?

Chiaramente sarà una finale domani. Ne ho giocate diverse. Sappiamo cosa troveremo domani contro la Fiorentina, ci siamo affrontati diverse volte. Sappiamo che troviamo una squadra di assoluto valore. Si è meritata questa finale, sarà una partita aperta. Chiaramente essendo una finale dovremmo essere squadra con la “S” maiuscola. Dobbiamo essere bravi a leggere i momenti della partita.

19:38 Terminata la conferenza stampa di Handanovic, ora parla Inzaghi

Onana è stato il primo a esprimere parole per te, cosa ne pensi del tuo nuovo ruolo?

Da quando sono arrivato in Italia nel 2004 ho sempre fatto il professionista. Bisogna anche adattarsi ai ruoli che ti aspettano, non è sempre solo importate il campo, ma tutto. Anche io ho imparato da altra gente. La fascia mi ha responsabilizzato

Da capitano hai dovuto toccare corde particolari nello spogliatoio?

Ogni anno c’è il suo perché. Non succedono mai le stesse cose. Quando voi vedete che in partita due si mandano a quel paese, magari non è vero, ma significa che l’Inter ci tiene! È peggio se nessuno dice niente

Dopo questa partita cosa ci sarà nel futuro di Samir Handanovic?

Ancora non so niente. Questa partita la aspetto come tutte le altre che abbiamo giocato finora. Siamo qui all’Inter per alzare i trofei. L’Inter negli ultimi anni è stata portata dov’è giusto che sia

La squadra come ha superato le difficoltà di marzo, cosa è cambiato dopo metà aprile?

Quando perdi cresci, le sconfitte ti portano alla realtà. Dopo con le vittorie è aumentata l’autostima e la vittoria ha portato altra vittoria. Era la miglior medicina. La fiducia e la confidenza è aumentata. Tutto è andato come se tutto fosse normale.

Emozionato dopo aver incontrato il presidente Mattarella?

Sì è stata un’esperienza diversa, sono stato sorpreso che quando mi ha dato la mano conosceva il mio nome, mi ha fatto effetto. Conosceva molto bene il nome dei giocatori

L’Inter gioca questa finale dopo la Supercoppa italiana, cosa ne pensi?

Queste partite che mancano dipenderà anche il giudizio finale della stagione

19:33 Comincia la conferenza stampa con Samir Handanovic

19:30 Ancora pochi minuti alla conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico presenterà Fiorentina-Inter, partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma e valida per la finale di Coppa Italia. Con lui ci sarà anche Samir Handanovic.