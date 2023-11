LIVE – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter

Inzaghi sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia di Juventus-Inter. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12.30. Premi F5 o aggiorna l’app e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Cosa significherebbe andare a fare la partita e imporre la forza dell’Inter?

Chiaramente noi cercheremo di fare il nostro calcio. Sappiamo di trovare davanti una squadra compatta, che si difende bene e ha tanti campioni che possono risolvere la partita da un momento all’altro. Dobbiamo sapere di dover tenere una grandissima concentrazione per tutti i novantacinque minuti, dovendo affrontare una squadra come la Juventus.

Inzaghi, quanto conta fare bene domani a Torino?

Conta tantissimo ma non considero domani una partita decisiva. Sicuramente sarà molto molto importante nel percorso del campionato. Sappiamo che domani saremo solo al primo terzo del campionato, ci saranno tante partite dopo. Sappiamo cosa significa Juventus-Inter per noi, per la nostra società e per i nostri tifosi.

Come sta Cuadrado? Perché la scelta di non fare il ritiro?

Io parto dal presupposto che ho dei grandissimi giocatori, molto responsabili, che hanno giocato tantissime partite di questa importanza. Per quanto riguarda il ritiro ho tantissimi giocatori che sono rientrati ieri dopo dieci giorni di ritiro con le proprie nazionali. Mi è sembrato giusto: la prossima settimana avremo tre partite tutte e tre in trasferta, ho voluto lasciarli con le loro famiglie dopo essere stati in ritiro. Per quanto riguarda la partita di domani sicuramente non ci saranno Bastoni e Pavard, Sanchez è tornato dalla nazionale con una leggera distorsione alla caviglia e non è riuscito a fare allenamento. Cuadrado ieri ha fatto il primo allenamento completo, è un grandissimo giocatore che in questi cinquanta giorni ha avuto un problema al tendine mai avuto in carriera. Sappiamo che può essere una grandissima risorsa e valuteremo dopo l’allenamento di oggi.

Si aspettava la Juventus così vicina a questo punto della stagione?

Assolutamente sì. Chiaramente la Juventus, con un allenatore come Allegri, vuole sempre vincere come l’Inter e ha grandissime ambizioni. Sappiamo tutti quanti che è un grandissimo vantaggio avere più tempo per preparare le gare, noi non ci nascondiamo e ci prendiamo le nostre responsabilità. Anzi: è uno stimolo per migliorarci ogni giorno. Ci sono momenti in cui dicono che l’Inter è imbattibile e in cui dicono che l’Inter si è indebolita dall’anno scorso, ma dipende dai risultati.

Quali dati hanno in comune Juventus e Inter?

Senz’altro domani sarà una grande partita, stimolante, in uno stadio pieno. Si affrontano la prima contro la seconda, sappiamo tutti che significato ha Juventus-Inter. Sarà una partita importante per entrambe le squadre, che stanno facendo un ottimo percorso e difendendo bene di squadra. Sarà una partita con due moduli simili, ci saranno tanti duelli individuali e lì dovremo fare bene.

Juventus-Inter, partita in programma domani alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e valida per la tredicesima giornata di Serie A.