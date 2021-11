LIVE – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli

Inzaghi sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia di Inter-Napoli. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it, a partire dalle ore 12.30. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

A Inzaghi ha stupito quello che sta facendo il Napoli e Spalletti?

Personalmente Spalletti sappiamo tutti che dove è stato ha sempre fatto bene. È stato qui all’Inter, alla Roma e all’estero: è un allenatore molto bravo e un valore aggiunto per tutte le squadre. Il Napoli è un’ottima squadra, la società è stata brava a tenere i giocatori migliori: si parlava di Koulibaly, Fabian Ruiz e altri che potevano cambiare, invece sono stati bravi a tenerli. Spalletti sta andando molto molto bene, sta proseguendo il lavoro perché nell’ultimo anno e mezzo secondo me anche Gattuso aveva fatto ottime cose.

Dzeko può giocare titolare? Si possono pensare a ragionamenti in vista dello Shakhtar Donetsk?

Per dire come gestire purtroppo ci sono stati questi quindici giorni. Avrei potuto parlarne meglio prima del Milan e dello Sheriff, perché avevamo la squadra al completo. Adesso abbiamo avuto le nazionali: abbiamo perso de Vrij e Sanchez, abbiamo avuto qualche problema con Bastoni e Dzeko. Adesso mancano l’allenamento di oggi e di domani mattina, il mio focus è solo sul Napoli sapendo che mercoledì avremo un’altra partita molto importante per noi. In questo momento abbiamo qualche defezione, fra oggi e domani cercheremo di mettere in campo la miglior formazione per affrontare il Napoli.

Si può dire Inter-Napoli partita spartiacque per la classifica?

Io penso che sarà importantissima. Noi abbiamo secondo me fatto un ottimo percorso, perché la squadra è protagonista sia in campionato sia in Champions League. In campionato abbiamo due punti in meno rispetto allo scorso anno, abbiamo anche più partite in trasferta e sappiamo quanto contano i nostri tifosi. Milan e Napoli stanno tenendo un passo che negli ultimi quarant’anni non c’era mai stato. Sappiamo che nelle partite contro Atalanta, Juventus e Milan sicuramente avremmo meritato di più, però sono scaturiti tre pareggi: dobbiamo fare di più soprattutto negli scontri diretti, a partire già da domani sera.

Che partita si aspetta?

Sappiamo che sarà una partita importantissima, com’è stata quindici giorni fa prima della sosta col Milan. Una partita importantissima per la classifica, si affrontano il miglior attacco contro la miglior difesa. Sarà una partita dove il coraggio e le motivazioni faranno la differenza.

12.15 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico presenterà Inter-Napoli, partita in programma domani alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per la tredicesima giornata di Serie A. In mattinata è risultato positivo al COVID-19 l’ex Matteo Politano (vedi articolo).