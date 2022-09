LIVE – Inzaghi e Calhanoglu in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco

Inzaghi e Calhanoglu saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Inter-Bayern Monaco. L’allenatore e il centrocampista risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 15. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Domanda per Inzaghi: quanto sarà importante il supporto dei tifosi?

Sarà importantissimo. Sappiamo l’avversario che incontriamo, la sua forza e che il girone è molto competitivo. A parer mio la partita di domani sera col Bayern Monaco dev’essere un’opportunità, perché viene dopo la sconfitta di sabato del derby e sappiamo cosa rappresentava per i nostri tifosi e la nostra società.

15.06 Ora tocca a Inzaghi.

Domanda per Calhanoglu: il centrocampo può aiutare la difesa, visti i tanti errori?

Da fuori tutti hanno parlato delle difficoltà in difesa, ma ci sono tante cose positive che abbiamo fatto in campo. I piccoli dettagli fanno la differenza, non voglio parlare solo della difesa: abbiamo sbagliato tutti insieme, ma possiamo migliorare tutti insieme e ci si rialza tutti insieme. Quando si è uniti non si può sbagliare.

Domanda per Calhanoglu: che obiettivo avete in questa Champions League e cosa vi portate dall’anno scorso?

Guardiamo step by step. Gruppo difficile come l’anno scorso, dove siamo andati avanti. Gli errori che abbiamo fatto vogliamo evitarli.

Domanda per Calhanoglu: dopo una sconfitta dolorosa meglio affrontare il Bayern Monaco?

Meglio giocare subito e andare avanti.

Domanda per Calhanoglu: il derby era una partita che sentivi particolarmente? Cosa significa per chi ha passato parte di carriera in Germania affrontare il Bayern Monaco?

Lo conosco bene, ho fatto tante partite contro di loro. Sono forti e dinamici, giocano con pressing alto e vogliono dominare. Sono veloci in attacco e dobbiamo essere concentrati. Il derby è passato, mi dà fastidio parlarne: è doloroso, ma è passato.

Domanda per Calhanoglu: può essere l’atmosfera giusta per rilanciarli?

L’anno scorso abbiamo dominato anche con Real Madrid e Liverpool, perdendo per piccoli errori. L’abbiamo già analizzato: dobbiamo essere più uniti e concentrati in campo. La gara si gioca per tutti i novanta minuti, l’abbiamo fatto con mister e staff. Abbiamo un gruppo difficile con Bayern Monaco e Barcellona, però è bellissimo essere lì e giocare contro una squadra forte. Si vede a che livello siamo.

Domanda per Calhanoglu: come si riparte dopo il derby?

Si riparte subito, non abbiamo tempo per analizzare. Abbiamo perso il derby per i nostri errori, però abbiamo già analizzato e siamo pronti per domani. La Champions League è un altro livello, dobbiamo essere uniti.

15.00 Si comincia con Calhanoglu.

14.45 Un quarto d'ora all'inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico presenterà Inter-Bayern Monaco, partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per la prima giornata del Gruppo C di Champions League. Con lui ci sarà anche Hakan Calhanoglu.