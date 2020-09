LIVE – Conte e Marotta in conferenza stampa, inizia la stagione dell’Inter

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte e Marotta saranno protagonisti della prima conferenza stampa dell’Inter per la stagione 2020-2021. L’allenatore e l’Amministratore Delegato Sport risponderanno alle domande dei giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it, LIVE a partire dalle ore 14. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Domanda per Conte: Vidal può giocare domani? In che posizione lo vedi in questa Inter?

Sta bene, si è presentato comunque in buone condizioni fisiche. Tatticamente lo conosco, nel nostro centrocampo può fare tutto: sia uno dei due centrali sia il trequartista o l’interno, se dovessimo giocare col vertice basso e due interni. Può giocare in tutti i ruoli, siamo contenti di averlo con noi.

Domanda per Conte: in queste settimane di allenamento che Eriksen hai visto? Può essere un valore aggiunto per l’Inter?

Tutti i calciatori qui rappresentano un valore aggiunto per l’Inter, iniziando da Eriksen fino a Pirola che è il ragazzo più giovane in rosa. Tutti possono portare un valore aggiunto, da questo punto di vista sono contento di avere questo tipo di calciatori. Sono molto professionali, ma anche ottimi ragazzi. Sanno benissimo che ci sarà un’annata difficile e dura da affrontare, con sessanta partite: tutti sono pronti a diventare un valore aggiunto e devono diventarlo. Questo da Handanovic, che è il nostro capitano, a Pirola che è un ragazzo di grande prospettiva.

Domanda per Conte: quanto è vicina quest’Inter rispetto alla tua idea?

Abbiamo iniziato un percorso di crescita tutti assieme. È inevitabile che si debbano anche migliorare le situazioni in corso d’opera. Io penso che, da parte di tutti noi, c’era e c’è la volontà di cercare di migliorarci in tutti i settori e in tutte le zone di competenza. Di questo sono molto contento: nei confronti, alla fine, se si trova con persone intelligenti che hanno come unico obiettivo fare il bene dell’Inter alla fine si trova sempre una soluzione. Da questo punto di vista sono molto contento, perché so che comunque stiamo proseguendo un percorso iniziato tutti quanti insieme. Affrontiamo le problematiche che abbiamo avuto, che ci sono e che ci saranno, con la consapevolezza di voler fare sempre il bene dell’Inter. Questa penso che sia la cosa più importante per me, per la proprietà e per i nostri tifosi.

Domanda per Conte: abbiamo visto diverse foto in cui sei molto sorridente. È la dimostrazione che molte delle incomprensioni sono state superate? Qual è il tuo stato d’animo?

Non parlerei di incomprensioni. Ci sono stati dei confronti e delle vedute, a volte anche diverse. Però io penso che, in tutte le buone famiglie, è giusto che ognuno esponga le proprie ragioni, che siano giuste o sbagliate. C’è grande voglia, da parte mia, di continuare a fare quello che so fare con i calciatori: siamo pronti a iniziare una nuova stagione, sapendo che sarà molto più difficile rispetto all’anno scorso. Siamo pronti.

Domanda per Conte: qual è la sensazione in termini di crescita della squadra? Quel famoso gap con la Juventus si è accorciato?

Se parliamo di esperienza Vidal e Kolarov sono due giocatori che possono portarla. Hakimi ha ventuno anni, è un ragazzo che ha intrapreso una carriera che sarà sicuramente importante. D’accordo con il club noi abbiamo comunque valutato e scelto una strategia, sempre tenendo conto di quello che ha detto la proprietà. Tutti i club stanno attraversando una situazione particolare, cerchiamo di cogliere delle opportunità tenendo conto di quello che c’è stato detto dalla proprietà. Stiamo lavorando in totale serenità e sintonia, sapendo che vogliamo comunque consolidare quello che abbiamo conquistato l’anno scorso. L’Inter ha totalizzato 82 punti, abbiamo diversi risultati raggiunti e una credibilità ritrovata. Questo ci deve dare forza e coraggio, far capire che la strada è quella giusta. C’è un percorso, dove si trovano situazioni particolari come la pandemia: stiamo attuando una strategia accettata da tutti, cercando di fare il bene dell’Inter.

Domanda per Marotta: a pochi giorni dalla fine del mercato è possibile fare un bilancio sulla campagna acquisti? Dobbiamo aspettarci ancora qualcosa in entrata?

Più che addentrarmi del calciomercato, che finisce il 5 ottobre, il compito del management è costruire la squadra più forte possibile sempre nel rispetto degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, in base agli obiettivi della società. La pandemia ha portato tanti lutti, ma anche dal punto di vista del nostro settore industriale, perché così bisogna definire le società professionistiche, ci sono stati problemi economici. Tutte le società puntano alla sostenibilità finanziaria: normale che nessuna squadra europea abbia fatto investimenti particolari. Anche noi, in modo molto oculato, agiamo in questo modo. Cogliamo le opportunità, ma è chiaro che faremo tutto con oculatezza. La politica di rafforzamento ha avuto un attimo di rallentamento, dovuto a queste logiche. Cercheremo di cogliere delle opportunità, ma non ci saranno grandi operazioni. Oggi, per gli azionisti e i presidenti, è difficile cercare un equilibrio: i costi sono invariati, diminuendo i ricavi.

Domanda per Conte: come sta l’Inter? Qual è l’obiettivo per la stagione che sta per cominciare?

Abbiamo sicuramente lavorato molto bene. Sono soddisfatto per queste tre settimane che abbiamo avuto per preparare l’inizio della nuova stagione. Non dimentichiamo che siamo stati una delle ultime squadre a finire, visto che l’ultima partita è stata il 21 agosto. Abbiamo lavorato bene, sono soddisfatto per l’attitudine, la voglia e la disponibilità dei calciatori. Siamo pronti a iniziare questo campionato, sicuramente difficile. Ci auguriamo tutti quanti che le cose possano sicuramente migliorare. La nostra ambizione dev’essere confermare la credibilità guadagnata l’anno scorso, non solo a livello nazionale ma soprattutto internazionale. Dobbiamo cercare di fare sempre del nostro meglio.

Inizia Marotta: «Quest’incontro sancisce l’inizio della nuova stagione, che definirei anomala per il calendario che andiamo ad affrontare. L’inizio è molto diverso, anche in relazione alla scorsa stagione. Il ringraziamento va a tutti i medici e gli operatori sanitari, che con la loro professionalità hanno aiutato a rendere meno difficile questa pandemia, che ha condizionato sicuramente tutte le attività imprenditoriali e messo a repentaglio la salute delle nostre famiglie. Ha lasciato un segno veramente drammatico, il calcio stava per cadere ma si è rialzato. Di questo dobbiamo prenderne atto e coscienza. La stagione inizia poco dopo la fine della passata: ringrazio tutta la squadra e lo staff per l’impegno della scorsa. Accanto agli impegni c’è stato un sudore che loro hanno dispensato per svolgere le attività in un clima particolare, di isolamento, veramente difficile. Ringrazio tutti e dico che il calcio può essere l’elemento che dispensa leggerezza».

