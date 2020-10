LIVE – Conte in conferenza stampa prima di...

LIVE – Conte in conferenza stampa prima di Lazio-Inter

Conte sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia di Lazio-Inter. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it, LIVE a partire dalle ore 14. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Abbiamo visto un’Inter partite con un atteggiamento offensivo. La squadra ha segnato nove gol e prodotto tante occasioni: dobbiamo aspettarci la stessa tipologia di partita o sarà modulata in base all’avversario?

Io penso che comunque le grandi squadre hanno bisogno di avere la propria mentalità, la propria fisionomia e il proprio atteggiamento sempre. L’avversario dev’essere rispettato, mai paura. Penso che le grandi squadre, quando affrontano partite impegnative ad alto indice di difficoltà, l’affrontano alla stessa maniera sapendo di correre dei rischi, però al tempo stesso non snaturandosi. Alla fine, se intraprendi un altro tipo di percorso, e penso che dal mio arrivo all’Inter abbiamo provato a farlo, è giusto andare avanti e cercare di migliorare anche nelle difficoltà. Anche se dovessero esserci delle battute a vuoto dobbiamo credere in quello che stiamo facendo.

C’è curiosità da parte di Conte di vedere a che punto è arrivata l’Inter?

Siamo tutti curiosi di vedere che tipo di risposte possiamo avere, in queste partite ad alto indice di difficoltà. Questo sicuramente, però come detto prima stiamo lavorando bene su determinate situazioni: vogliamo proseguire questo percorso, cercando di fare del nostro meglio.

La squadra è cresciuta rispetto all’anno scorso? È più pronta per gli scontri diretti?

Per sentirla pronta alla fine le partite le devi giocare, devi testare questo tipo di partite impegnative. Sicuramente la partita con la Lazio è impegnativa, però per certi versi penso che ogni gara abbia le sue difficoltà. Anche col Benevento dovevamo azzannare subito la partita con la giusta determinazione e vincerla. Contro la Lazio affrontiamo un altro tipo di partita nella partita stessa: è un’ottima squadra che l’anno scorso ha avuto l’ambizione di vincere lo scudetto. Dobbiamo andare lì senza snaturarci, cercando di seguire il percorso e il lavoro che abbiamo iniziato.

Che valore dà Conte a questa sfida con la Lazio? In questo momento in cui l’Inter ha acquisito sicurezze uscirne in maniera positiva che valore può avere?

L’anno scorso abbiamo perso quattro partite, una con la Lazio all’Olimpico. Sappiamo che è un impegno importante e duro, contro un’ottima squadra. Inevitabile che vorremmo uscire con un risultato positivo e migliore rispetto all’anno scorso.

In una settimana subito così impegnativa tre impegni ravvicinati. Come arriva la squadra alla partita con la Lazio?

Ci arriviamo bene, perché è il terzo impegno ravvicinato, così come per la Lazio. Abbiamo tutti i calciatori a disposizione, va bene così.

Nel frattempo da segnalare un caso di Coronavirus nell'Atalanta, che ha giocato contro i biancocelesti mercoledì (vedi articolo).