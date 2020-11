LIVE – Conte in conferenza stampa prima di Atalanta-Inter

Condividi questo articolo

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Inter. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it, LIVE a partire dalle ore 14. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Come arriva l’Inter alla fine di questo tour de force?

Ci arriva come tutte le squadre. È la settima partita in venti giorni, chiaramente c’è un po’ di stanchezza. Al tempo stesso c’è la voglia di fare una buona partita, cercheremo di fare i giusti calcoli, capire magari chi è più o meno stanco e gestire nei novanta minuti questo tipo di situazione.

14.00 Ancora qualche minuto di attesa prima dell’inizio della conferenza di Conte.

13.45 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Antonio Conte. Il tecnico presenterà Atalanta-Inter, partita in programma domani alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo e valida per la settima giornata di Serie A. Si attendono novità soprattutto da Romelu Lukaku, col belga che resta in dubbio per il match che precede la sosta (vedi articolo).