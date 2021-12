LIVE – Ancelotti e Casemiro in conferenza stampa prima di Real Madrid-Inter

Ancelotti e Casemiro saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Real Madrid-Inter. L’allenatore e il centrocampista risponderanno alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 13. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Domanda per Casemiro: al momento Vinicius Junior è il giocatore nello stato di forma migliore al mondo?

Difficile, abbiamo altri giocatori in gran forma. C’è Benzema, Courtois in un momento incredibile, Kroos che sta facendo un’ottima stagione. Parlare di Vinicius Junior in relazione a giocatori di altri campionati è difficile, perché non possiamo sapere lo stato di forma degli altri tutti i giorni. Ma lui sta facendo un’ottima stagione.

Domanda per Casemiro: come vedi il momento della squadra?

Molto buono. Dobbiamo approfittarne, perché siamo umani e pur non volendolo prima o poi ne arriverà uno peggiore. Abbiamo una buona rosa, le partite sono difficili e contro il Real Madrid tutti danno qualcosa in più. La chiave di tutto questo è il lavoro dell’intera rosa: siamo in una buona striscia vincente ma il Real Madrid esige di vincere sempre.

Domanda per Casemiro: cosa hai detto in estate a Vinicius Junior per farlo rendere così?

Non sono solo io, ci sono anche altre persone vicine a noi fuori dal campo. Sono un umano, non un robot (ride, ndr). Lo staff tecnico è a conoscenza di come si riposa, di quanto si può giocare. Per noi è un privilegio avere Vinicius Junior, deve continuare a godersi il momento che è molto buono. Sabato è rimasto tranquillo e ha fatto un gran gol, questo è importante per noi: pochi giocatori hanno la capacità di risolvere le partite così.

Domanda per Casemiro: ritieni di essere un esempio per gli altri giocatori brasiliani in rosa?

Quando si parla del Real Madrid si esige il massimo. Per questo siamo il miglior club del mondo. Quello che dico sempre a loro è che, pur essendo giocatori giovani appena usciti dal Brasile, devono adattarsi rapidamente perché altrimenti diventa tutto più difficile. Ma devono godersi il momento: quello che Vinicius Junior, Éder Militao e Rodrygo hanno ottenuto in questa stagione è incredibile. Devono continuare a lavorare, arriverà un momento in cui non staranno così bene ma devono mantenere la mentalità giusta.

Domanda per Casemiro: pensi di poter gestire il minutaggio?

C’è uno staff tecnico, anche Pintus che fa un grande lavoro: sanno tutto. È chiaro che è sempre importante avere una buona rosa, abbiamo tanti giocatori come per esempio Camavinga, Valverde, Asensio e Isco. Questo è importante, poi è un privilegio giocare con Modric e Kroos però la cosa principale è avere una buona rosa per poter vincere titoli.

Domanda per Casemiro: quali garanzie dovranno esserci sulla partita di domani?

Io credo che, come sempre, dobbiamo affrontare le partite con grande rispetto. L’Inter è un’ottima squadra, dobbiamo approcciare la gara con rispetto nei confronti del rivale che ha vinto la Serie A. Sarà una partita molto difficile, rispettiamo l’avversario.

13.02 Prima di Ancelotti parlerà Casemiro.

12.45 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Il tecnico presenterà Real Madrid-Inter, partita in programma domani alle ore 21 all’Estadio Santiago Bernabéu e valida per la sesta giornata del Gruppo D di Champions League. Con lui ci sarà anche il centrocampista Casemiro. Qui gli aggiornamenti sull’infortunio di Karim Benzema.