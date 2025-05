Lee Kang-In: «La finale è una ricompensa e sono certo di una cosa»

Il sud-coreano Lee Kang-In ha parlato a pochissimi giorni da Psg-Inter, finale di Champions League. Non è un titolare della squadra di Luis Enrique, ma ha comunque voluto sottolineare la forza del gruppo parigino. In questa stagione, ha realizzato sei gol e altrettanti assist in quarantacinque partite complessive.

VERSO PSG-INTER – Lee Kang-In, ai canali del club, ha parlato a pochi giorni dalla finale di Champions League: «Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro dall’inizio della stagione. Essere dove siamo a questo punto della stagione è una ricompensa. Siamo molto contenti. Ci prepareremo al meglio per vincere».

GRUPPO UNITO – Sempre Lee Kang-In sulla forza del gruppo: «Penso che il fatto che siamo più uniti, che cerchiamo di aiutarci a vicenda, che cerchiamo di essere una squadra, che lavoriamo per lo stesso obiettivo, sia ciò che ci ha portato fin qui. Sono sicuro che continueremo su questa strada».

STESSO OBIETTIVO – Infine, Lee Kang-In sottolinea il concetto di compattezza e di lavorare su unico obiettivo: «Come ho già detto, la cosa più importante è che siamo uniti. Perseguiamo lo stesso obiettivo, che è vincere, e credo che questo ci permetterà di ottenere i migliori risultati. Credo che questo sarà il fattore più importante».