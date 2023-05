Pioli: «Leao se domani mattina spinge, ci sarà! Ansia? No, felicità»

Pioli ha parlato delle condizioni di Rafael Leao, che è in dubbio per la partita fra Milan e Inter di Champions League. Il tecnico appare sereno

SERENITÀ − Pioli presenta Milan-Inter su Sky Sport: «Spero di essere riuscito a trasmettere ai giocatori la felicità e l’entusiasmo nel preparare questo tipo di partite. Sappiamo da dove siamo parti e dove vogliamo arrivare. Serve serenità per dare tutto quello che abbiamo. Gil Manzano a Rio Ave? Ricordo bello, ma da allora siamo cresciuti tanto. Le esperienze negative ci hanno fatto crescere, viviamo con questa emozione ed entusiasmo la prima partita di questa semifinale. Chiaro che il lavoro del tecnico va molto sulle energie mentali da dare alla squadra. Abbiamo parlato delle sfide vinte e dell’esperienza con Napoli e Tottenham e di capire dove siamo stati bravi per superare turni così importanti. Ci aspettano due partite simili. Leao? Ho cercato la parola elongazione, era previsto che facesse lavoro. Domani mattina sarà qua, se sta bene giocherà. O è in grado di giocare o non viene nemmeno in panchina. Dipende dal lavoro che farà domani mattina. Con l’Inter sempre gare equilibrate al di là della Supercoppa, domani importante per capire come interpretare il ritorno. Serve giocare ad alti livelli fisici, motivazioni, mentali. Per passare il turno serve giocare una grande partita domani. L’ansia non ci darebbe nessuna possibilità di esprimerci al massimo, consiglierei di riposare bene perché ci sarà tanto da fare».