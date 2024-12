Lazio-Inter, Baroni salta la conferenza stampa alla vigilia

Mancano solo due giorni all’attesissima sfida tra Lazio e Inter, in programma lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Le due squadre, appaiate a quota 31 punti in classifica, daranno vita a uno scontro diretto. Data rinviata rispetto il solito, per la presentazione del match da parte di Marco Baroni.

SCONTRO DIRETTO – Lazio-Inter sarà già una partita cruciale per questo campionato. Si affrontano due delle squadre presenti al momento al secondo tempo in classifica, in un campionato sempre più equilibrato soprattutto dopo le vittorie di Atalanta e Napoli oggi. Questo scontro diretto potrebbe rappresentare uno snodo importante, specialmente in vista della sosta natalizia e del nuovo anno.

Baroni, silenzio strategico o altro? La scelta prima di Lazio-Inter

NO CONFERENZA – Curiosamente, il tecnico della Lazio, Marco Baroni , ha deciso di non tenere la consueta conferenza stampa pre-partita. Questa scelta potrebbe essere motivata dal desiderio di evitare ulteriori pressioni sulla squadra e mantenere la concentrazione massima in vista dell’evento. Con la classifica così corta, i tre punti in palio potrebbero fare la differenza non solo in termini numerici, ma anche psicologici, regalando a una delle due squadre la spinta necessaria per affrontare il prosieguo della stagione con maggiore slancio. Il tecnico della Lazio parlerà solamente lunedì all’Olimpico, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Inter (e nel post gara), ai microfoni ufficiali del club biancoceleste e delle varie emittenti televisive.