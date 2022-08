Lautaro Martinez: «Volevamo vincere dopo la Lazio! Gol? Significano una cosa»

Lautaro Martinez è intervenuto al fischio finale Inter-Cremonese, sfida valevole per il turno infrasettimanale della quarta giornata di Serie A vinto dai nerazzurri per 3-1 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN

FIDUCIA – Lautaro Martinez parla così alla fine di Inter-Cremonese: «Tanto volevo questo gol, volevamo la vittoria dopo la sconfitta a Roma. Siamo partiti con la mentalità giusta e abbiamo conquistato 3 punti importantissimi. Cerchiamo tutti di dare una mano al compagno, poi c’è un mister che fa le scelte e decide chi entra e chi esce. Noi dobbiamo stare tutti concentrati e quando è il momento fare come oggi. I miei gol? Vuol dire che sto lavorando bene, che ho fiducia e quando le cose vanno così bene bisogna approfittarne. Oggi sono contento di essere qui e continuare a lottare per questo grande club, sono contentissimo per come stanno andando le cose. Sarà una partita bellissima il derby e importante, anche per quello che è successo l’anno scorso. Noi siamo concentrati, siamo sulla strada giusta. Sappiamo che dobbiamo migliorare tantissimo ma stiamo lavorando per guardare sempre avanti».