Lautaro Martinez: «Voglio trasformare le lacrime in gioia! Strada lunga»

Lautaro Martinez ha dato una grande mano all’Inter per battere 3-0 lo Spezia stasera al Meazza. L’autore del vantaggio si è fermato a Inter TV per celebrare il bel successo nell’anticipo di Serie A.

GRAN PROTAGONISTA – Lautaro Martinez commenta Inter-Spezia: «Contento per la vittoria e per il gol, poi il lavoro di squadra oggi siamo stati bravissimi. Loro erano una squadra compatta, siamo molto contenti di aver portato a casa questi tre punti, che erano importanti perché la strada è ancora lunga. Sicuramente non era una partita facile da giocare, perché loro come detto prima sono una squadra che rimane compatta e fa bene la fase difensiva. Però siamo stati bravi a tenere palla e cercare spazi, poi dopo il primo gol siamo stati tranquilli. Guardiamo sempre la squadra che affrontiamo, oggi loro erano compatti ma con la linea alta. Dobbiamo lavorare sugli spazi, coi movimenti che servono per fare spazio fra le linee. Quanta voglia c’è di trasformare le lacrime di maggio in gioia? C’è tanta voglia, sappiamo quello che è successo. Voglio essere al 100%, cerco sempre di dare il massimo: sono quattro anni che faccio qua, per questo stemma e questa maglia, vogliamo un altro anno di grandi soddisfazioni».