Lautaro Martinez: “Voglio sempre migliorare. Domani? Non ci sono scuse”

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez ha parlato alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, seconda giornata dei gironi di Champions League. Ecco le sue parole a “Sky Sport”, sul cambio di Genova e sulla sfida di domani.

FOCUS – Lautaro Martinez guarda solo al presente, il passato più recente è già dimenticato. Ecco la sua spiegazione sullo sfogo dopo il cambio in Genoa-Inter: «È una cosa che tengo sempre dentro, che la porto con me: è la rabbia, è la grinta. Voglio sempre migliorare e dare il meglio per la squadra, per l’Inter. In quella partita non l’ho fatto ed ero arrabbiato con me stesso. Non con il cambio, non con il mister, non con un compagno: solo con me, perché non ho dato quello che volevo dare».

NESSUNA SCUSA – L’imperativo in vista di Shakhtar Donetsk-Inter è chiaro, anche per Lautaro Martinez: «Domani è una partita molto importante per noi. Perché loro hanno vinto, prima cosa. Perché sono una squadra forte, che gioca bene palla. Noi abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni, abbiamo recuperato. Non ci sono scuse: dobbiamo andare in campo e vincere».

RICORDI – Infine, Lautaro Martinez ricorda la semifinale dello scorso agosto, in cui l’Inter sconfisse lo Shakhtar Donetsk 5-0 (doppietta per lui). Le sue parole: «In quella partita noi abbiamo fatto tutto bene. Sia la fase offensiva sia la fase difensiva, con palla e senza palla. Abbiamo fatto cinque gol, che non è facile. In più era una semifinale, quindi abbiamo fatto una buona partita. Speriamo che domani possiamo fare quella che abbiamo fatto ad agosto».