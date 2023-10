Lautaro Martinez: «Vogliamo vincere tutto! Fatti i complimenti a Trubin»

Lautaro Martinez non ha segnato nella vittoria dell’Inter sul Benfica per 1-0, complice un Trubin in grande serata. Le parole del capitano nerazzurro nel post-partita di Sky Sport

VINCERE – Le parole di Lautaro Martinez: «Porta stregata, torto personale a Trubin? No! (ride,ndr). Ci siamo affrontati un paio di volte con lo Shakhtar Donetsk e ci ha parato tanti palloni. E un gran portiere gli ho fatto i complimenti. Ma anche l’Inter nel secondo tempo ha mostrato carattere e voglia di andare a prendere il risultato di fronte ai nostri tifosi. Siamo contenti per questo. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, nel primo abbiamo atteso poi abbiamo alzato i giri del motore. Il Benfica è un ottima squadra, abbiamo recuperato tanti palloni in alto e ci ha fatto ottenere tante occasioni. L’importante è aver portato a casa i tre punti, la seconda gara è importante ed era importante indirrizzare. Loro hanno perso la prima, siamo andati a +4. Salisburgo? Tutte le parite sono importanti, dobbiamo andare passo dopo passo con umiltà. Alzare il livello, in questa competizione funziona così, affronti squadre importanti. C’è un nuovo percorso, dobbiamo continuare così. Obiettivi? Per noi tutte le competiazioni sono importanti, anche la Coppa Italia. Dobbiamo giocare la Supercoppa. Vogliamo vincere tutto, ci prepariamo per questo»