Lautaro Martinez: «Vittoria segnale per noi stessi! Thuram forte»

L’Inter allunga in vetta alla classifica con la vittoria sulla Lazio. Decisivo ancora una volta Lautaro Martinez che apre le marcature dello 0-2 dell’Olimpico. Le sue parole nel post-partita di Sky Sport

LEADER – Le parole di Lautaro Martinez: «Un segnale importante anche per noi stessi. Stiamo facendo un percorso da tanti anni qui all’Inter, dove la squadra sta crescendo sotto ogni aspetto. I ragazzi nuovi hanno capito subito cosa significa giocare per questa maglia e lottare per gli obiettivi. L’importante è avere una squadra in cui non siamo 11 ma 25. Parole da capitano? Abbiamo bisogno di tutti, portare la fascia non è comandare lo spogliatoio ma è una responsabilità che assumo ma ho bisogno di tutti, di Barella, di Bastoni, di Dimarco, di Acerbi. L’importante è avere al fianco persone che ti aiutano giorno per giorno anche i giovani che sono arrivati si sono messi a disposizione. Abbiamo creato un grande gruppo. Sorteggio Champions League, chi eviterei? A San Siro abbiamo avuto difficoltà contro la Real Sociedad, ci accontentiamo e aspettiamo il sorteggio. Per vincere trofei devi battere tutti, ci prepareremo e aspetteremo il sorteggio di domani. Thuram? Non me lo aspettavo così forte. Giorno dopo giorno vedo un giocatore maturo che vuole crescere. E forte, veloce, ha gamba. Calcia con entrambi i piedi. Giovane, forte, importantissimo, Ci sta dando una grande mano, poi con Lukaku era un’altra cosa, Romelu cercava sempre di stare centrale. Marcus si muove tanto, non sono simili».