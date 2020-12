Lautaro Martinez: “Verona tosto. Mi manca il gol, lavoro per la squadra”

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Lautaro Martinez ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, a pochissimi minuti dal calcio d’inizio di Verona-Inter

ALTA TENSIONE – Manca poco al kick-off di Verona-Inter. Lautaro Martinez ha parlato così, nel pre partita, ai microfoni di “Sky Sport”: «La partita di oggi è importante perché chiude l’anno, ma noi pensiamo solo a noi stessi, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare a vincere. Il Verona è una squadra dura. La possibilità di raggiungere il primato è uno stimolo? Certo, è il nostro obiettivo, dobbiamo fare il nostro lavoro che abbiamo preparato in questi giorni. Affrontiamo una squadra difficile, dobbiamo essere attenti e fare il nostro lavoro. Mi manca il gol perché sono un attaccante, ma faccio tutto per la squadra, quando si deve correre lo faccio. Cerco di fare il meglio per la squadra, non si può segnare sempre ma mi manca».