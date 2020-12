Lautaro Martinez: “Verona squadra tosta. Inter, non molliamo niente!”

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Lautaro Martinez protagonista oggi con un gol in Verona-Inter terminata 1-2, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della prestazione della squadra e della dedica dopo aver realizzato il gol del momentaneo vantaggio.

DOPO LA PARTITA – Lautaro Martinez dopo Verona-Inter e il gol realizzato, ai microfoni di Sky ha parlato della sfida vinta oggi : «Oggi abbiamo affrontato una squadra tosta, siamo contenti perché abbiamo corso tanto e non abbiamo mollato niente. Nel primo tempo abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato tanta cattiveria e tanta determinazione. Scudetto? Sono venuto qui per vincere qualcosa, oggi teniamo questo obiettivo e lavoriamo ogni giorno per dimostrare di stare avanti in classifica. Ci sono partite che sono dure come oggi, dobbiamo dare di più e oggi l’abbiamo dimostrato. Gol con dedica alla mia famiglia presenti qui con la mia compagna e la bimba in arrivo!».

RAPPORTO CON LUKAKU – Lautaro Martinez parla del rapporto con Romelu Lukaku : «Il rapporto tra me e lui? È un bravo ragazzo dentro e fuori il campo. L’importante però è che l’Inter vince così siamo tutti contenti».