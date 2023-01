Lautaro Martinez: «Col VAR non si può commettere un errore così! Fermati»

Lautaro Martinez ha segnato il secondo gol dell’Inter a Monza, ma non è bastato anche per colpa dell’arbitro Sacchi e del suo arbitraggio sciagurato. Ne ha parlato a Inter TV.

ERRORE GRAVISSIMO – Lautaro Martinez se la prende dopo Monza-Inter: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Nel secondo dovevamo fare meglio, poi gli episodi che sono successi rimangono. È quattro-cinque anni che il VAR lavora con noi, non si può commettere questo errore. Dovevamo chiudere la partita prima, poi mantenerla perché non possiamo perdere più punti. Ne abbiamo persi già tanti, dobbiamo continuare a crescere su questi aspetti. Adesso dobbiamo tenere tutti pronti perché abbiamo bisogno di tutti. La stanchezza in questo momento c’è perché si gioca ogni tre giorni e il campo magari è pesante: avevamo giocato una partita intensa col Napoli, oggi dovevamo continuare su questa strada. Ci hanno fermato, adesso dobbiamo pensare all’altra competizione che è la Coppa Italia».