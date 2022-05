Lautaro Martinez: «Undici gol in undici partite? Il mio lavoro! Maturato»

Lautaro Martinez ha partecipato eccome alla strepitosa rimonta dell’Inter da 0-2 a 4-2 contro l’Empoli. Intervistato da Inter TV, l’autore della decisiva doppietta ha dato le sue sensazioni sul finale di stagione.

NON SI MOLLA NIENTE! – Lautaro Martinez parla al termine di Inter-Empoli 4-2: «Un messaggio? Che ci siamo, che lavoriamo per vincere e che rimangono due partite importanti per noi e per il campionato. Adesso dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto e recuperare energie per guardare avanti, che ci aspetta mercoledì una partita importante. Undici gol nelle ultime undici partite? Contento perché sto dando una mano all’Inter, ai compagni e allo staff. È il mio lavoro, sono contento di fare gol e di aiutare la squadra a vincere. Da quando sono diventato padre ho maturato su aspetti dentro e fuori dal campo: sono contento, perché cerco sempre di dare il massimo con questa squadra. E anche fuori dal campo essere una persona tranquilla e serena, che sa quello che fa. Adesso dobbiamo recuperare tante energie, che abbiamo fatto oggi una grande partita di intensità, di cuore e di testa. Dobbiamo recuperare dal punto di vista fisico e preparare la partita tatticamente, che sicuramente sarà da battagliare perché è un trofeo che dobbiamo alzare. Abbiamo tanta fiducia per mercoledì».