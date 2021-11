Lautaro Martinez: «Tre punti importanti. Lavoro e lotto sempre per l’Inter»

Lautaro Martinez ha parlato nel post partita di Venezia-Inter, match terminato 0-2 grazie alle reti di Hakan Calhanoglu nel primo tempo e dello stesso Toro su rigore nel finale

TRE PUNTI − Lautaro Martinez nel fine partita ha espresso la sua gioia: «Molto positivo questo momento, sensazione buona. Oggi era una partita difficile, siamo contenti della partita che abbiamo fatto e di portare questi tre punti a Milano. Sono utili per spingerci e salire in classifica che siamo dietro. Dobbiamo migliorare, andare passo passo e continuare ciò che stiamo facendo. Siamo iniziati un po’male ma adesso stiamo recuperando con pazienza per risalire la classifica. I rigori si sbagliano quando si calciano, oggi ho segnato e dobbiamo continuare così. Io lavoro e lotto per questa maglia che è importante».