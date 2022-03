Lautaro Martinez: «Gol e vittoria: torno a casa felice! Grazie a Inzaghi»

Lautaro Martinez dopo Inter-Salernitana terminata 5-0, su DAZN ha parlato della tripletta realizzata oggi, del momento no suo e della squadra e dell’aiuto di Simone Inzaghi.

GOL E VITTORIA – Lautaro Martinez dopo Inter-Salernitana 5-0, su DAZN ha parlato così: «Quando ho preso la traversa ho pensato: “ancora non è giornata”. Però poi i miei compagni sono stati bravi a cercare lo spazio, ringrazio Barella in particolare e ho sentito il supporto di tutti in questo periodo. Ho sofferto tanto questo periodo perché vivo per il gol, vivo per dare una mano alla squadra, quando non faccio gol vado a casa triste, oggi tutt’altro perché vado a casa contento e l’Inter è tornata a vincere. Le critiche fanno parte del gioco. Oggi ringrazio i tifosi perché sono sempre al nostro fianco, al mister e i compagni che giocano di meno perché è da loro che parte di meno. L’abbraccio con Inzaghi? Lui ha fiducia in me, devo solo dirgli grazie. Il pallone lo porto a mia figlia!».

PROSSIMA SFIDA – Lautaro Martinez fa riferimento anche alla prossima sfida di UEFA Champions League: «Contro il Liverpool è un’impresa possibile, dobbiamo cercare di conservare energie e recuperare, andiamo lì a giocarcela».