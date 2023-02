Lautaro Martinez: «Sto facendo all’Inter quello che avrei voluto fare al Mondiale!»

Lautaro Martinez prima di Inter-Porto, è stato intervistato ancora da Diego Milito (vedi QUI la prima parte) toccando anche altri tempi, come il partner d’attacco all’Inter, ma anche la vittoria del Mondiale con l’Argentina e l’importanza della famiglia.

GRANDE PERIODO – Lautaro Martinez nel pre-partita di Inter-Porto su Prime Video in un’intervista a Diego Milito: «Oggi sono più maturo e tranquillo dentro il campo. Sono diventato anche papà, perché l’arrivo di mia figlia mi ha cambiato la vita. Cerco di trasportare la maturità che ho preso fuori anche dentro il campo. Romelu Lukaku ed Edin Dzeko? Al primo piace rimanere più centrale, io cerco di girare intorno a lui che mi fa la sponda mentre con Edin ci guardiamo tanto in campo. Sono due giocatori esperti e in ogni allenamento imparo tantissimo da loro. La vittoria del Mondiale è stato un sogno che si è realizzato. Avevo tanta rabbia perché non ho potuto dimostrare quello che volevo dimostrare dato che avevo dolore alla caviglia. Non sono arrivato alla forma fisica che volevo, tutto quello che volevo fare al Mondiale lo sto dimostrando oggi all’Inter. Spero che questo lungo periodo continui. La famiglia? Vederli felice per quello che io cerco di fare dentro il campo, io corro per la mia famiglia».