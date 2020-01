Lautaro Martinez: “Sto bene all’Inter, la gente mi ama! Per lo Scudetto…”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è stato intervistato ai microfoni di “Mediaset” nel corso di “Pressing Serie A”. L’argentino ha commentato Napoli-Inter e le voci di mercato che lo accostano ad altri top club esteri

IDEE CHIARE – Di seguito le parole di Lautaro Martinez: «Vittoria per rispondere alla Juventus? Sì, siamo molto contenti. Una partita e un campo difficile, per fortuna abbiamo portato a casa i tre punti. Romelu Lukaku? Da quando è arrivato all’Inter parliamo molto e in campo ci vengono le cose più facili. Ho già detto che è una grande persona, in campo proviamo ad aiutarci l’un l’altro per dare il meglio e aiutare la squadra a vincere. Scudetto? Dobbiamo continuare a lavorare, con la mentalità di pensare partita dopo partita. La prossima sarà difficile in casa nostra (Atalanta, ndr). Dobbiamo lavorare in settimana, così è più facile. Clausola? Dico sempre lo stesso, nell’Inter sto molto bene. Mi hanno sempre trattato con molto rispetto e affetto, provo a dare il meglio qui come sto facendo allenandomi sempre al 100%. Sono molto felice in questo club, la gente mi vuole molto bene».