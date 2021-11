Lautaro Martinez: «Speriamo di salire sempre più in alto! Felice all’Inter»

Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Shakhtar Donetsk, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni

RISALITA – Lautaro Martinez parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Shakhtar Donetsk: «La vittoria e gli ottavi a un passo? Vuol dire tanto, vuol dire che abbiamo fatto quello che c’era da fare cioè vincere contro una squadra che palleggia tanto e si difende bene. Abbiamo fatto un’ottima partita, fare 3 punti qui era troppo importante per noi. Top della forma? Speriamo di andare avanti così e sempre più in alto, contro il Napoli è stata una partita difficile. Abbiamo vinto e siamo saliti in classifica. Era importante per noi, come oggi. Sono molto contento di aver firmato un nuovo contratto, di aver trovato un accordo con la società. La mia famiglia e io siamo molto contenti di essere qui, di rimanere all’Inter. La società ha fiducia in me ed è importante. Sono contento di aver vinto oggi».