Lautaro Martinez: «Siamo primi perché siamo l’Inter! Dico grazie a Conte»

Lautaro Martinez dopo Inter-Sassuolo terminata 2-1, recupero della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021, ai microfoni di “DAZN” ha parlato della vittoria maturata oggi e della sua stagioni ad oggi.

ALTRA VITTORIA – Lautaro Martinez dopo Inter-Sassuolo 2-1, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «Siamo contenti per la vittoria, era un recupero difficile e tre punti importantissimi per noi, per allungare. Stiamo facendo tutto quello che vuole il mister. Dobbiamo continuare a pensare a noi stessi. Siamo primi perché siamo l’Inter e perché mettiamo in mostra quello che facciamo in settimana. Domenica ci sarà un’altra partita difficile, da affrontare come una squadra squadra».

LA STAGIONE – Lautaro Martinez conclude dicendo la sua in merito alla sua stagione: «Sono contento perché questo per me è un sogno, stare in una squadra così grande, cercando di migliorare. Devo continuare così con umiltà. I miei compagni e lo staff mi danno fiducia. Sacrificio? Conte mi ha fatto crescere fisicamente e tatticamente, dico grazie a lui. Assist di Lukaku? Lui è bravissimo dentro e fuori il campo, da sempre tutto come tutta la squadra».