Lautaro Martinez: «Siamo carichi per la semifinale! Ci vuole calma»

Lautaro Martinez non vede l’ora di giocare la partita della sua Inter contro il Barcellona. Ai microfoni di InterTV il capitano non si espone nettamente.

PREPARAZIONE – Si parte dal risultato di 0-0 ovviamente, ma in tanti non danno favoriti i nerazzurri. L’Inter arriva alla semifinale di UEFA Champions League contro il Barcellona dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, perciò nel peggiore dei modi. Il capitano Lautaro Martinez non vede l’ora di iniziare il match dello Stadio Olimpico di Montjuic, che vale forse quasi tutta la stagione: «Abbiamo tantissima carica, sono contento e entusiasta di tornare a giocare una semifinale di Champions League con l’Inter. Siamo arrivati due volte negli ultimi tre anni, importantissimo per noi, il gruppo e il mister. Abbiamo gli ultimi momenti per preparare i dettagli della gara. Domani affronteremo una grandissima squadra come il Barcellona. Questi giorni abbiamo recuperato energie, abbiamo speso tantissimo con la Roma. Al tempo stesso abbiamo preparato bene questa gara, sia fase offensiva che difensiva. Tutti i momenti della partita. Dobbiamo portare il lavoro che abbiamo preparato analizzando il Barcellona e quello che fanno bene. Dobbiamo lavorare con calma, tranquillità e aspettare il momento giusto per cogliere di sorpresa la loro linea difensiva»