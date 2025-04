Lautaro Martinez: «Siamo arrabbiati! Thuram importantissimo»

Lautaro Martinez è arrabbiato così come tutti i suoi compagni dopo le tre sconfitte consecutive. Il suo intervento su Sky Sport alla vigilia di Barcellona-Inter.

RABBIA – Lautaro Martinez è carico per Barcellona-Inter: «Siamo arrabbiati, come hai detto abbiamo fatto un ottimo percorso fino ad ora. Siamo mancati in queste tre partite a livello fisico e di gioco. Siamo consapevoli, ci siamo detti tante cose utili per fare domani una grandissima gara. Abbiamo preparato bene la partita contro una squadra forte come il Barcellona. Questa settimana non è stata positiva, però abbiamo dimostrato in grandissimi stadi che abbiamo personalità. Siamo arrivati fino a qua con merito, non ho dubbi su questo. Dobbiamo preparare gli ultimi dettagli, recuperare e dimostrare poi il nostro valore e lavoro. Marcus Thuram è importantissimo per noi, abbiamo sofferto senza di lui. Il mister non ci ha detto la formazione, è importante averlo comunque. Ai miei compagni dirò che è importante parlare tra di noi, dirci le cose, aggiustare quello che manca. Domani vediamo che ne esce»