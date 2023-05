Lautaro Martinez: «Siamo ad un passo! Ad Istanbul per alzare la coppa»

Lautaro Martinez, match-winner dell’Euroderby di ritorno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Inter-Milan. Queste le parole del “Toro”

CARICA – Queste le parole di Lautaro Martinez: «La serata di oggi rimarrà per tutta la vita per me, i tifosi ed i compagni. Dentro lo spogliatoio lo abbiamo detto, serata importantissima con tanta storia. E l’abbiamo affrontata nel modo in cui dovevamo farlo. Andiamo avanti, siamo troppo felici per questo. Io cerco sempre di dare il massimo, sia dentro che fuori dal campo. Dare una mano ai compagni, in questa stagione sono cresciuto tanto al livello mentale e personale. Ho una famiglia dietro che è sempre lì, ho i compagni che mi fanno crescere ogni giorno. Messi? Al Mondiale ho imparato tantissimo da lui, come ogni giorno. Discorso con Inzaghi? No, sono andato a dirgli che Mkhitaryan aveva un problema, voleva rimanere in campo per non perdere uno slot. Soffro quando non ho prestazione importanti come voglio io. E poi a volte sicuramente il calo fisico conta, in questa stagione non mi sono fermato. Con la caviglia distrutta ho valutato l’operazione. Ora sto bene, durante il Mondiale ho sofferto tantissimo, ho fatto delle punture per stare vicino ai compagni. Ho lavorato tanto per mettermi appossto, ora sto in forma, il gol arriva. Felicità assoluta e ringraziamento a tutti i compagni. Siamo arrivati a questo punto, dobbiamo dare il massimo e andare ad Istanbul ad alzare la coppa. Siamo ad un passo ed è quello che volevamo. Lo abbiamo raggiunto contro i rivali, e questa partita rimarrà tutta la storia. Qui si gioca per vincere, quando ci sono finali si merita di giocarle e vivere queste serate»