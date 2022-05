Lautaro Martinez: «Seconda finale contro la Juventus, vogliamo vincere!»

Lautaro Martinez ha parlato a SportMediaset a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia nella splendida cornice dello Stadio Olimpico

IMPORTANTE – Queste le parole di Lautaro Martinez: «Partita molto importante, c’è un trofeo in gioco. Il secondo per noi in questa stagione, seconda finale con loro. Dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo preparato ed alzare il trofeo, che è quello che vogliamo. Tutti i trofei che giochiamo vogliamo vincerli, speriamo di dare il massimo e di fare il meglio per portarla a casa. Si risolverà sui dettagli, sarà una partita dura, dobbiamo essere pronti a quello che ci aspetta in campo. Cuore caldo. testa fredda, in attacco fare il meglio per portare a casa il risultato».