Lautaro Martinez: “Scudetto? Pensiamo a noi. Clausola? Felice all’Inter”

Condividi questo articolo

Le parole di Lautaro Martinez nel post partita di Napoli-Inter, ai microfoni di “Sky Sport”. Ecco le sue dichiarazioni.

TORO O TORERO? – Altra partita, altra prestazione condita da un gol importante di Lautaro Martinez. La rete dell’1-3, in Napoli-Inter, pesa come un macigno nell’economia del campionato nerazzurro. Ma ciò che impressiona è la splendida intesa con Romelu Lukaku: «Siamo molto amici anche fuori dal campo, lavoriamo per fare del nostro meglio. Siamo contenti non solo per i gol, ma per tutto ciò che facciamo per la squadra. In allenamento stiamo facendo quello che dice il mister e vogliamo continuare così, per il bene dell’Inter. Sfida alla Juventus? Pensiamo al nostro lavoro, cerchiamo di allenarci e migliorare, cercando di vincere tutte le partite. Lavorando e con la nostra convinzione credo che potremo fare bene. Somiglianza con Sergio Aguero? È un grande attaccante, ci conosciamo dalla Nazionale. Clausola? Sto facendo del mio meglio all’Inter, sto qui e penso a dare il massimo. Sono concentrato qui e orgoglioso di indossare questa maglia».