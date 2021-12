Lautaro Martinez: «Roma-Inter? Spero di fare un altro gol importante!»

Lautaro Martinez ha parlato ai canali ufficiali per il podcast Kick Off (qui la puntata completa). Alla vigilia di Roma-Inter l’argentino si augura di poter fare un altro gol, come quelli delle ultime tre uscite in Serie A.

PRONTI ALL’APPUNTAMENTO – Lautaro Martinez presenta Roma-Inter: «Una partita molto difficile. Il campo loro è sempre difficile, ma dobbiamo pensare il nostro e cercare di andare lì con grande personalità e grande carattere. Sarà una partita molto importante per la classifica e per gli scontri diretti, è una gran partita. Io cerco sempre di dare il massimo e di dare una mano all’Inter, spero di fare ancora un gol importante».