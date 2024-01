Lautaro Martinez: «Non riuscivo a stare senza Inter. Lavorato tanto!»

Tutto è bene quel che finisce bene a San Siro. Dopo un po’ di paura per il pareggio del Verona, l’Inter riesce a conquistare tre punti importantissimi. Ne parla Lautaro Martinez nel post partita di Dazn.

– È successo di tutto nel finale di Inter-Verona ma alla fine i nerazzurri sono riusciti a raggiungere l’obiettivo. Lautaro Martinez analizza la prestazione così: «Questa vittoria ci lascia tanto, un grande segnale per tutti. Lavorando così e vincendo anche queste partite è importante per il percorso della squadra. Dobbiamo lavorare tanto perché oggi potevamo fare meglio. Però dobbiamo continuare su questa squadra, vincendo le partite. Non ce la facevo più, volevo stare sempre con la squadra. Infatti sono andato a Genova perché non ce la facevo a stare a casa. Volevo stare nello spogliatoio. Ringrazio lo staff medico per essere riuscito a guarire in 12 giorni e aver ritrovato compagni e campo. Abbiamo tante cose in questo mese e mezzo, poi arriva anche la Champions League. Dobbiamo essere bravi a farci trovare tutti pronti. È importante che la squadra, sia chi gioca titolare che chi entra dopo, rimanga unita. Oggi è un grande segnale e dobbiamo continuare così. Da qua alla fine sarà tosto ed è importante oggi aver trovato questi tre punti per riuscire a mantenere la vetta della classifica. Sì, sono al 100% perché abbiamo un prof che ti fa tantissimo. Ho fatto due settimane di corsa. Forse mi mancava un po’ il campo ma ho lavorato tantissimo per tornare a disposizione. L’importante è che dobbiamo vincere così le partite a volte. Perché con queste squadre che ti aspettano è molto difficile, dobbiamo migliorare tanto e continuare su questa squadra. La firma del rinnovo? Manca qualcosina però sicuramente in questi giorni vedremo. Io sono contento, in queste due settimane pensavo a rientrare nel migliore die modi. Ho parlato col mio procuratore e con la mia famiglia, è tutto okay e manca poco».