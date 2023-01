Lautaro Martinez: «Responsabilità Inter, ma errore arbitro! Episodio decisivo»

Lautaro Martinez, oggi protagonista con un gol e un palo colpito in Monza-Inter, si allinea con quanto detto da Simone Inzaghi dopo la partita facendo riferimento al grosso errore dell’arbitro in occasione del gol annullato a Francesco Acerbi.

CHE ERRORE – Lautaro Martinez è arrabbiato quanto Simone Inzaghi dopo il pareggio in Monza-Inter con l’errore dell’arbitro: «Dopo quattro o cinque anni che si lavora con il VAR commettere questi errori significa che le cose non sono chiare. La responsabilità è anche nostra perché abbiamo preso gol e potevamo fare meglio, però questi episodi cambiano le partite. Eravamo tutti confusi perché alla fine lui deve aspettare, in questo caso era un calcio piazzato. Per me è un grandissimo periodo dal punto di vista personale perché aver vinto un Mondiale dopo tanto tempo per l’Argentina è stato bellissimo, però come ho detto in conferenza stampa adesso solo con la testa all’Inter. Oggi me ne vado a casa molto arrabbiato perché abbiamo perso dei punti che erano importanti per noi. Sogno scudetto dopo il Mondiale? Certo, manca tutto però dobbiamo lavorare tanto. Dobbiamo fare la differenza sempre».