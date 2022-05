Lautaro Martinez: «Rammarico per punti persi. Gol più bello con l’Atalanta»

Lautaro Martinez ha parlato su Inter Tv nel post Cagliari-Inter. Il Toro ha espresso un po’ di rammarico per i punti persi per strada. Poi una considerazione sul gol più bello

PER LA SQUADRA − Lautaro Martinez si è espresso sul record di gol e il lavoro per il gruppo: «Felice per il record, lavoro ogni giorno per dare il massimo e migliorare. Abbiamo perso dei punti importanti, siamo sotto ma noi dobbiamo vincere e aspettare gli altri. Rammarico? C’è, persi punti in gare fatte bene. Però in tutte le competizioni giocate abbiamo giocato bene, rischiato. Questi punti mancano, dobbiamo vincere in casa con i nostri tifosi per concludere al meglio il campionato. Gol più bello? Quello con l’Atalanta in casa. Ma importante è dare una mano alla squadra, quella partita l’abbiamo pareggiato e rimane qualcosa di amaro».