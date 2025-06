Lautaro Martinez: «Prima partita è andata bene! Una cosa nuova»

La prima partita dell’Inter al Mondiale per Club si è conclusa con un pareggio contro il Monterrey per 1-1. Il capitano Lautaro Martinez è sembrato soddisfatto nel post su Dazn.

NO VITTORIA – Il digiuno da vittorie non finisce per la squadra di Cristian Chivu. L’Inter pareggia per 1-1 all’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey e non inizia nel migliore dei modi la nuova competizione negli Stati Uniti. Un buon primo tempo e le tante occasioni create non bastano per arrivare agli stessi punti del River Plate, ora primo nel gruppo E dopo aver battuto l’Urawa Red Diamonds. Lautaro Martinez, il capitano, sembra comunque soddisfatto. Ha segnato ed ha regalato il punto ai nerazzurri. Lautaro Martinez ha poi detto: «Come prima partita è andata bene. Abbiamo fatto le cose bene, il campo era asciutto e facevamo difficoltà a far scorrere la palla, è stato strano. Io ho giocato qua anche la Copa America, era uguale. Dobbiamo adattarci tutti. Sono tranquillo, bene la prima gara. Sicuramente abbiamo avuto una buona testa, abbiamo subito gol su palla inattiva dove dobbiamo migliorare ancora tanto. Abbiamo cominciato a difendere a zona, quindi una cosa nuova per noi. Dobbiamo andare avanti, abbiamo appena iniziato e sono contento»