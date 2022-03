Lautaro Martinez: «Personalità e carattere, ma dobbiamo crescere!»

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Liverpool-Inter, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni

CALCIO DIFFICILE – Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine di Liverpool-Inter: «Credo che abbiamo dimostrato personalità, carattere e voglia di passare il turno. Anche a san siro avevamo fatto un’ottima gara e oggi quando siamo andati in vantaggio con un gol che ti dà entusiasmo è un peccato rimanere in dieci. Dobbiamo voltare pagina subito e cercare di guardare avanti. Ora siamo fuori e abbiamo al Coppa Italia e il campionato e dovremo fare il meglio. Dobbiamo imparare dagli errori e andare avanti. Sono tranquillo perché ho fatto gol venerdì e quello era importante per me, però cerco sempre di lasciare tutto al club che mi ha dato sempre fiducia. Oggi un’altra volta abbiamo dimostrato che siamo una realtà importante ma dobbiamo crescere nei dettagli. A Madrid abbiamo fatto la stessa cosa, il calcio di oggi è troppo difficile».