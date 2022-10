Lautaro Martinez: «Parlato un po’ di settimane fa. Gol? Durato 5′!»

Lautaro Martinez ha fatto grandi cose nella partita di oggi al Camp Nou, Barcellona-Inter 3-3. Ecco come il giocatore ha commentato il pareggio preziosissimo (e quasi vittoria…) a Inter TV.

SFORZO PER CHIUDERE – Lautaro Martinez è contento dopo Barcellona-Inter 3-3: «Faccio i complimenti ai miei compagni e allo staff, perché abbiamo fatto un’ottima partita. Nel secondo tempo abbiamo messo in difficoltà il Barcellona, prendendo gli spazi che loro lasciavano dietro. Credo che meritassimo di più, però queste partite se non si vincono non si devono perdere. Il gol? Sembrava durasse cinque minuti la palla che andava da un palo all’altro. Alla fine è entrata, contento per aver dato una mano alla squadra e per Robin Gosens che si meritava un gol così. Spesso a segno in trasferta in Champions League? Non so se c’è spiegazione, ma queste partite sono bellissime da giocare. Era importante avere la personalità di oggi, dobbiamo continuare su questa squadra. Abbiamo parlato un po’ di settimane fa, ci siamo messi a lavorare l’uno per l’altro per raggiungere risultati. Stiamo facendo bene».