Lautaro Martinez: «Pallone d’Oro un sogno. Grazie a Inter e Argentina»

Oltre a Yann Sommer, anche Lautaro Martinez è appena arrivato a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro, fra i quali è tra i candidati alla vittoria finale. Intervistato sul red carpet, il capitano nerazzurro ha voluto ringraziare l’Inter e l’Argentina

TRA I CANDIDATI – Con la notizia certa della non vittoria di Vinicius Jr., Lautaro Martinez resta un forte candidato per la vittoria finale del Pallone d’Oro. Anche se tutto porta a pensare che, alla fine, la spunterà Rodri. In ogni caso per l’argentino potrebbe arrivare un prestigiosissimo podio, visto quanto fatto la scorsa stagione sia in maglia nerazzurra, sia in nazionale. Di questo, sul red carpet, ha voluto parlare il capitano: «Grazie per il benvenuto, sono felicissimo di essere a questa cerimonia. È un premio ai sacrifici, al lavoro e sono qui grazie a tutto quello che ho fatto nell’Inter. Per me poter vincere questo premio è un sogno, ma devo dire grazie anche al lavoro che ho fatto in nerazzurro e anche nell’Argentina».