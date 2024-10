Lautaro Martinez: «Pallone d’Oro? Prima l’Inter! Parlato con Messi»

Seppur con due infortuni, l’Inter torna a Milano con un altro successo in tasca. Dopo la vittoria contro la Roma Lautaro Martinez dice la sua sul momento suo e della sua squadra.

VALORE – La trasferta a Roma termina con uno 0-1 in favore dell’Inter. Protagonista indiscusso della sfida Lautaro Martinez, che risponde alle domande di Dazn: «Miglior marcatore straniero della storia dell’Inter? Vuol dire tanto perché dal momento in cui sono arrivato mi sono sentito come se fossi nato qua. Questo ha un valore importante. Devo continuare a lavorare, come stiamo facendo. Oggi abbiamo trovato una squadra molto forte, dopo la sosta delle Nazionali, con due cambi nel primo tempo. Oggi si doveva vedere la squadra e si è vista. Dobbiamo continuare perché abbiamo un impegno importante e poi arriva il derby d’Italia».

INCORONATO DA MESSI – E ancora Lautaro Martinez: «Il mio gol preferito? Il primo, che ha dato inizio a tutto questo. Rimane quello contro il Cagliari, il primo che ho fatto di testa a San Siro. Se ho detto qualcosa a Lionel Messi dopo le dichiarazioni sul Pallone d’Oro? No, abbiamo parlato tanto in Nazionale ma tutto è rimasto lì. Non abbiamo neanche parlato di questo premio. È contento del momento che stiamo vivendo in Nazionale e contento che lui è tornato con noi, che era la cosa che volevamo tutti».

IL PALLONE D’ORO – Lautaro Martinez termina: «Pallone d’Oro? Sono molto contento perché uno lavora sempre per dare il meglio per la squadra ma anche i premi individuali sono importanti perché vuol dire che si sta lavorando bene. Queste cose per me stesso sono importanti. Ma penso prima alla squadra, poi se arrivano i premi individuali è merito loro, dello staff e dei tifosi che ci accompagnano sempre. È da tre anni che offro io sempre ma non ci sono problemi. siamo un grande gruppo e sono contento perché ognuno a suo modo lavora per alzare il livello».