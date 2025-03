Lautaro Martinez: «Orgoglioso del record. Bastoni MVP. Presunta bestemmia? Altri valori»

Lautaro Martinez ha parlato nel post-partita di Feyenoord-Inter, match conclusosi con il punteggio di 0-2. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Lautaro Martinez si è così espresso a Prime Video al termine del match vinto dall’Inter contro il Feyenoord per 2-0: «Sono orgoglioso del traguardo dei gol segnati con l’Inter in Champions League. Sono grato ai miei tifosi e ai miei compagni, senza i quali tali traguardi non sarebbero mai arrivati. Voglio dedicarlo alla mia famiglia, sia qui che in Argentina, che è sempre con me. Si parla sempre dell’Inter, ma noi siamo sempre in campo da otto mesi, stiamo disputando tantissime partite, ma noi scendiamo in campo per dare il massimo con questa maglia. Secondo me, Bastoni si sarebbe meritato il premio di miglior giocatore del match per il gesto che ha fatto».

Lautaro Martinez torna sull’episodio della presunta bestemmia in Juventus-Inter

IL RAGIONAMENTO – Lautaro Martinez ha poi proseguito: «Io rispetto tutti, ma secondo me è un tema da lasciarsi alle spalle. La persona che sono corrisponde a ciò che mi hanno insegnato da piccolo ad essere».