Lautaro Martinez: «Orgoglioso qui all’Inter, i tifosi anche col freddo»

Lautaro Martinez felice per la vittoria dell’Inter contro il Salisburgo in Champions League. Il Toro ha voluto ringraziare anche i tifosi.

ORGOGLIO − Orgoglioso Lautaro Martinez a Mediaset nel post di Salisburgo-Inter: «Tanta soddisfazione, siamo molto contenti perché vuol dire che siamo stati bravi se ci siamo qualificati con due partite di anticipo. Mancano due gare per finire bene questo girone. Ringrazio sempre i miei compagni, in questo momento è anche grazie a loro, che mi aiutano tanto. Orgoglioso di essere qui e grazie ai tifosi venuti qui col freddo e viaggiando per vederci. Importante fare queste partite in Europa, conta tanto, in Italia dobbiamo fare lì anche il nostro lavoro. Io Pallone d’Oro? Dovete dirlo voi, conta tanto, io lavoro per fare bene».