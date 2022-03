Lautaro Martinez: «Orgoglioso di questa maglia e dei tifosi! Tanta rabbia»

Lautaro Martinez è stato uno dei grandi protagonisti di Inter-Salernitana, finita 5-0. Il giocatore ha mostrato tutta la sua gioia per il ritorno al gol (tripletta!) e alla vittoria nell’intervista con Inter TV.

SBLOCCATI – Lautaro Martinez commenta la tripletta in Inter-Salernitana: «Importante tornare a vincere e fare le cose di squadra come abbiamo fatto oggi. Per me, a livello personale, era importante tornare al gol. Oggi l’ho fatto, con la mano dei miei compagni mi portano a fare questo: ringrazio tutti. Raggiunti e superati i cinquanta gol in Serie A? Non lo sapevo questo. Sicuramente per chi guarda i numeri è importante, io cerco di dare il massimo perché l’Inter vinca, i numeri sono la seconda parte. Orgoglioso di tenere questa maglia addosso e di essere rappresentato da questi tifosi, che mi sono stati vicino. Ringrazio anche loro, adesso dobbiamo continuare e guardare avanti a Champions League, Coppa Italia e tutto per continuare a crescere».

FESTA – Lautaro Martinez parla di quanta rabbia c’era sui gol? «Tanta, perché gli attaccanti vivono di gol e la squadra quando gli attaccanti non fanno gol soffre. Questo è il nostro lavoro: essere i primi difensori, poi finire di giocare. Non stava andando bene, poi oggi si è aperta la porta: quando ho preso la traversa pensavo non fosse giornata di nuovo, poi con l’aiuto dei miei compagni sono riuscito a fare tre gol. Edin Dzeko poi ne ha fatti due, siamo contenti di essere tornati a vincere. Ringrazio i tifosi, che sono sempre al nostro fianco anche nei momenti duri. Dobbiamo lottare insieme, siamo la squadra che ha vinto lo scudetto lo scorso anno e quest’anno dobbiamo cercare di più. Abbiamo avuto un momento così così ma dobbiamo ritrovare la fiducia di un mese e mezzo fa per tornare a ottenere i risultati che vogliamo».